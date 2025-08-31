Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света.



Бъдещата двайнайсетокласничка в Математическата гимназия в Пловдив Димана Праматарова впечатли професори и учени от световна величина със свой научен проект в тазгодишното математическо издание на Масачузетския технологичен институт в САЩ.



Всяка година около 100 изявени математици от пет континента участват в продължение на 6 седмици в Research Science Institute. Това е най-престижната международна лятна изследователска школа за ученици с изявени способности в природо -математическите науки на Масачузетския технологичен инситут.

Със своята научна разработка Димана е сред петте най-добри участници тази година.

Снимка: bTV

„Моята област беше математика и по-точно изброителна коомбинаторика, която е подобласт на математиката, фокусираща се върху различните начини да броим елементи, например една проста формула от изборителната комбиноторика, то се учи в осми клас, подчертавам, са различните комбинации“, разказва Димана.



За повечето зрители това може и да звучи сложно, но не и за Димана, която с лекота е отговаряла на въпросите на академично жури от професори, доктори и учени от световна класа, за да се нареди сред петте най-добри математици.



„Честно казано се почувствах доста въодушевена, не го очаквах, още с идването на програмата,,аз нямах намерение да дойда и да спечеля“, казва още тя.



Името на Димана Праматарова от Математическата гимназия в Пловдив е добре познато по всички международни състезания по математика, тъй като почти винаги печели златните медали.

„На мен лично ми е по-важно духовното израстване през състезанията,тоест натрупването на опит за решаването на задачи, намирането на нови приятелства, научаването на повече за кулутрата за различните хора, особено когато са международни състезанията. Не бих казала,че медалите не са чак толкова важни, но не ми доставят толкова удоволствие както за повечето деца по различните състезания“, обяснява Димана.



В дома й има толкова много купи, че Димана трудно се сеща коя от кое състезание е.

Снимка: bTV





„Примерно тази най-голямата е от Математика без граници отново, това е от 2024, беше сравнително трудно, понеже възрастовата група беше 9-12 клас, тогава бях 10 клас, сравнително добро предствяне, като да си на първо място от всички участници ...То беше доста важно за мен, тъй като всяка година се събирахме с приятели след финалите и се забавлявахме заедно на морето. Запознах се с други хора, тъй като е международно състезание - тоест математиците не са скучни хора, умеят да се забавляват - не,със сигурност, това беше едно от първите състезания, които ми го доказаха“, каза още ученичката.



Израснала сред математици, любовта на Димана към числата идва още в детската градина.



„Спомням си като бях в детската градина и като бях сама с мама вкъщи, тя ми даваше задачи на компютъра, нещо лесно - колко е десет плюс пет, но по-късно за пръв път участвах на състезание в първи клас“, спомня си Димана.



Вижда бъдещето си свързано с математиката. Ще кандидатства в най-добрите университети в САЩ и Англия, но няма да пропусне и тези в България.



„Все още не съм напълно решена дали искам да се насоча към това да бъда докорант или професор или да проъдлжа да се развивам профеисонално в математиката, но би ми било интересно,тъй като аз обичам да преподавам“.



Димана казва,че вече не ходи по състезания, интересите й са свързани с научни разработки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK