Темпото на технологичните промени никога не е било толкова бързо. Изкуственият интелект променя начина, по който работим и мислим, но дали сме готови за това? Какво трябва да знаят лидерите и служителите, за да отговорят на очакванията на пазара?

Темпът на промяната никога не е бил толкова висок. Според експерти в сектора само за последните четири години бизнес трансформацията се е ускорила с близо 200%, а от началото на тази година растежът е още по-голям.

"Имаме около 9-10 % намаляване на увереността на лидерите, че могат да владеят тази промяна. Свързана с обучението на кадрите, намирането на кадрите, внедряването на нови стратегии и това води до ключови промени", информира Петър Торнев, директор на технологичния център "Accenture България".

Снимка: bTV

Изкуственият интелект е основният двигател на тази трансформация, но голяма част от хората все още не са сигурни дали компаниите им ще го използват, за да развият уменията им или за да спестят разходи.

"Голяма част от хората по една или друга причина не са сигурни, че компаниите ще въведат изкуствен интелект, който ще помогне да усъвършенстват техните умения и ще направи една добавена стойност", коментира Петър Торнев.

Тук идва едно малко противоречие. Какви умения на нас ни трябват? Как ще добавим добавяне стойност? И дали имаме доверие в лидерите?

Според проучвания, 77% от служителите вярват, че работодателят им въвежда AI в техен интерес, но по-малко от половината реално работят с него всеки ден.

"Трябва да въведат правилните обучение на първо време. Не би трябвало да има човек, който да не познава изкуствения интелект. Как се ползва? Как служи? По какъв начин сигурно и безопасно да се използва?", пита Торнев.

Снимка: bTV

Нужните умения са разделени в три нива. Първото е базовото – да можеш да работиш с интелигентни системи. Второто – за лидерите, които трябва да променят процесите. А третото – за специалистите, които създават самите модели.

"много неправилно се коментира изкуствения интелект въобще глобално. С въвеждането на изкуствен интелект, ще намалим работните места . Би трябвало да гледаме на изкуствения интелект като увеличаване на приходите и добавената стойност, а не като намаляване на работните места. Това е ключово", коментира още Торнев.

Новите ключови умения на бъдещето вече не са само технически. Това са комуникацията, критичното мислене и способността да се изграждат нови бизнес модели в партньорство между човека и машината.

"Потвърждавам, че не е партньор, но едно много важно условие има. Движим се в много голям темп на промяна. Тоест ние учим нещо и в следващите 10 години ползваме същото нещо, това сега не е така - то не съществува. Трябва да се адаптираме, защото ще станем нерелевантни на пазара", казва още Танрев.

На 4 ноември по време на Digital Trends, Петър Торнев ще представи как да използваме изкуствения интелект по правилния начин. Той да работи за хората, а не вместо тях.

