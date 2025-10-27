Скандал около Световното първенство по кикбокс за деца у нас

Дни след като България бе избрана за домакин на Световното първенство по кикбокс за деца, клубовете организатори сигнализират, че Българската конфедерация по кикбокс е оттеглила подкрепата си. Решението поставя под въпрос провеждането на едно от най-мащабните спортни събития, които страната ни е печелила в последните години.

България беше предпочетена пред още три държави и трябваше да приеме първенството през август следващата година в Пловдив. Подготовката вече тече, а стотици деца тренират усилено за надпреварата, която събира повече от 3500 участници и гости от цял свят.

„Към днешна дата сме на път да загубим световното първенство, което е огромен скандал“, коментира Иван Георгиев, един от промоутърите на събитието.

По думите му, Федерацията е оттеглила подкрепата си преди 10 дни, което на практика блокира целия организационен процес:

„Без нея не можем да продължим, защото кандидатурата беше подадена от наше име, но със съвместното съдействие на Българската конфедерация по кикбокс. Оттеглянето сега обезсмисля целия труд.“

На място в залите родители и треньори изразиха тревога, че скандалът ще провали труда на стотици млади спортисти:

„България е световна сила в кикбокса благодарение на децата и клубовете. Всичко се финансира от родителите. Искаме трудът им да бъде оценен“, казват те.

Очакванията бяха събитието да има и силен икономически ефект за Пловдив, който да посрещне хиляди гости и състезатели от повече от 60 държави.

Екипът на bTV многократно потърси председателя на Българската конфедерация по кикбокс, но до момента той не е дал официален отговор за причините зад решението.

От Министерството на младежта и спорта заявиха, че са запознати с казуса и изразиха увереност, че ще бъде намерено „конструктивно решение за успешното провеждане на шампионата“.

„Световното първенство е признание за държавата и възможност за представяне на нашите млади таланти. Усилията на всички заинтересовани страни трябва да са насочени към реализирането му“, се посочва в позицията на ведомството.