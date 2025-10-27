dalivali.bg
София
сега Дъжд 10°
11 Дъжд 10°
12 Облачно 11°
13 Облачно 11°
14 Разкъсана облачност 12°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Предавания Тази събота и неделя

Скандал около Световното първенство по кикбокс за деца у нас

Федерацията оттегля подкрепата си, клубовете предупреждават за риск България да загуби домакинството

Каролина Занкова Каролина Занкова

Публикувано в  10:18 ч. 27.10.2025 г.

Дни след като България бе избрана за домакин на Световното първенство по кикбокс за деца, клубовете организатори сигнализират, че Българската конфедерация по кикбокс е оттеглила подкрепата си. Решението поставя под въпрос провеждането на едно от най-мащабните спортни събития, които страната ни е печелила в последните години.

Шампиони за пример: Кикбоксьори помогнаха на катастрофирала жена

България беше предпочетена пред още три държави и трябваше да приеме първенството през август следващата година в Пловдив. Подготовката вече тече, а стотици деца тренират усилено за надпреварата, която събира повече от 3500 участници и гости от цял свят.

„Към днешна дата сме на път да загубим световното първенство, което е огромен скандал“, коментира Иван Георгиев, един от промоутърите на събитието.

По думите му, Федерацията е оттеглила подкрепата си преди 10 дни, което на практика блокира целия организационен процес:

„Без нея не можем да продължим, защото кандидатурата беше подадена от наше име, но със съвместното съдействие на Българската конфедерация по кикбокс. Оттеглянето сега обезсмисля целия труд.“

На място в залите родители и треньори изразиха тревога, че скандалът ще провали труда на стотици млади спортисти:

„България е световна сила в кикбокса благодарение на децата и клубовете. Всичко се финансира от родителите. Искаме трудът им да бъде оценен“, казват те.

Очакванията бяха събитието да има и силен икономически ефект за Пловдив, който да посрещне хиляди гости и състезатели от повече от 60 държави.

Преди да заминат за европейското по кикбокс в Истанбул, шампиони изнесоха урок на водещите на bTV

Екипът на bTV многократно потърси председателя на Българската конфедерация по кикбокс, но до момента той не е дал официален отговор за причините зад решението.

От Министерството на младежта и спорта заявиха, че са запознати с казуса и изразиха увереност, че ще бъде намерено „конструктивно решение за успешното провеждане на шампионата“.

„Световното първенство е признание за държавата и възможност за представяне на нашите млади таланти. Усилията на всички заинтересовани страни трябва да са насочени към реализирането му“, се посочва в позицията на ведомството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трамвайни линии в София не се движат заради наводнен булевард

Трамвайни линии в София не се движат заради наводнен булевард
Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“

Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“
Времето днес – 27 октомври 2025 г.: 4 области с оранжев код за порои

Времето днес – 27 октомври 2025 г.: 4 области с оранжев код за порои
Впечатляващи кадри от взривяването на част от АЕЦ (ВИДЕО)

Впечатляващи кадри от взривяването на част от АЕЦ (ВИДЕО)
Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета и ще взриви политическата сцена

Политолози: Затварянето на „Лукойл“ ще удари бюджета и ще взриви политическата сцена
Тази сутрин
Снимка: Ако &quot;Лукойл&quot; спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Снимка: Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Снимка: Димитров: Борисов не каза къде са концесиите и кръгчетата. В Германия и Франция това би било страшен скандал
Димитров: Борисов не каза къде са концесиите и кръгчетата. В Германия и Франция това би било страшен скандал
Лице в лице
Снимка: Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож