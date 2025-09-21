Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов се включи в първото Еверестинг световно първенство, което се проведе в Италия.

Състезанието е за колоездачи, а българинът се качи на тандемен велосипед заедно с Диляна Христова.

„Еверестинга е изкачване от точка А до точка Б, за да постигнем надморската височина на върх Еверест. В нашия случай ще трябва да го направим 7 пъти от точка А до точка Б - от Лингуаглоса до Етна. 21 км е едната обиколка с 1280 м положителната денивелация“, сподели Виктор Асенов.

"Поради болка в двете колене и по-точно един интересен звук се наложи да прекратим участието ни на третата обиколка - при третото изкачване, защото самото изкачване е много трудно, наистина, зверски трудно", сподели днес той пред bTV.

"Въщност изкачването на Шипка е по-лесна - Шипка пасти да яде, образно казано", допълни той.

"Да, всъщност в началото на третото ни изкачване Виктор спомена, че започват да го понаболяват коленета, което означава, че положението е нетърпимо, тъй като той в 95% от случаите никога не казва, че нещо го боли или че нещо му има", разказа Диляна Христова.

"След като той казва, че започват да го понаболява, значи наистина не може да търпи повече. Малко след петия километър на изкачването поговорихме и той взе много зряло и разумно решение, че здравето е преди всичко и реши да сложи край на своят опит за Еверестинг - за тази година обаче", допълни тя.

"Да, аз спрях, но до година пак ще дойда и ще кача Етна. Утре се надявам да отида пък на преход до самите кратери, да се разходя, да ги видя отблизо, да ги чуя, даже май ще мога и да ги помириша", сподели Виктор.

