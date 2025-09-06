Реликви на 140 години в изложбата „Съединението и неговите личности“. Регионалният исторически музей в Пловдив разкрива малко познати артефакти за героите на Съединението.

„Зад реликвите се крият историите на едни от дейците на това велико дело като се започне безспорно от Захари Стоянов и комитетите, които се създават в областта. Всеки един намира своето място в тази изложба. Тази година извадихме от фондовете нашите реликви, в две от витрините са куртката на майор Райчо Николов, с която е бил облечен на 6 септември“, разказа Стоян Иванов, директор на Регионалния исторически музей „Пловдив“.

Сред експонатите, които могат да разгледат пловдивчани и гостите на града са страници от революционния вестник „Борба“, с който Захари Стоянов и членовете на БТЦРК разпалват кипежа на Съединението.

Снимка: bTV

Освен платната, които разказват за художниците на историческите картини, държавниците като княз Александър Батенберг и Стефан Стамболов, могат да бъдат видени и редки снимки на преките участници в събитията.

Снимка: bTV

Сред тях са образите на младия Чардафон Велики и неговата съпруга Недялка Шилева, наричана Райна Княгиня на Съединението, защото ушива знамето на Голямоконарската чета.

Акцент в изложбата, освен ценните артефакти, са и произведенията на пловдивски ученици, участвали в пленер на Регионалния исторически музей, чиито творби отразяват миговете и образите на Съединението.

Снимка: bTV

Изложбата „Личностите на Съединението“ ще може да бъде видяна в Регионалния исторически музей - Пловдив до края на годината.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK