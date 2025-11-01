Малко познати са местата, на които са живели и творили нашите будители. Навярно много от нас са минавали по тези места стотици пъти, но не са обръщали нужното внимание. През пътешествие из страниците на книгите ни води писателят Александър Шпатов.

Снимка: bTV

Хората на словото можем да ги причислим към българските будители със сигурност. Издателят Тодор Чипев е имал книжарници, които са се намирали точно, където сега е светофарът на тогавашния бул. „Дондуков“, номер 20 и 22. Тодор Чипев е от прищенски род. Има 12 деца, 11 момчета и едно момиче.

Всички те са участвали в издателската му дейност. Тя започва с една случайна среща на българската градина, между него и Иван Вазов. Двамата са от един край на България и Вазов му предлага да започне да издава първо негови разкази и повести.

Снимка: bTV

След което „Под Игото“ набира популярност, Вазов му предлага да направят едно хубаво издание с много хубави илюстрации и така през 1894 година излиза „Под Игото“. В следващата година то става задължително за изучаване в училище.

Чипев е един от най-големите издатели в България въобще. Но една запалителна бомба пада точно над книжарницата. Над 50 000 тонна книги изгарят.

А вече след 9 септември, разбира се, всички инструменти на пропагандата се национализират. Така че издателството на Чипев приключва дейността си, но е хубаво е да пазим спомени за тези хора, без които нашите писатели няма да могат много да се популяризират.





Снимка: bTV

А в кв. „Лозенец“, където София пази спомен за семейството Славейкови, и до ден днешен парк носи името „Славейкови дъбове“. Там Петко Славейков си купува един имот за вила до София. Там е имало дъбова гора. Повечето от дъбовете са и до ден днешен тук в парка. Всъщност паркът има и една паметна плоча, паметен знак. Оказва се, че именно там е била градината на семейство Славейкови.

Той е написал едни от най-хубавите си лирически произведения и е завещал да бъде погребан. Има такова стихотворение. Едно от по-интересните негови стихотворения, макар че завета му не се е сбъднал по една или друга причина – погребан е на Централните гробища.

