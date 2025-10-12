Художник, роден в Ямбол, стига чак до Америка. Историята му е за мечти, които изглеждат невъзможни, но се сбъдват, когато вярваш и работиш за тях. Още на 6 години неговият талант е забелязан от учител по рисуване. Съветва родителите да го запишат в художествено училище.

„Всичко беше с изпити, бориш се с конкуренция 400-500 деца. Три изпита класическото рисуване, скулптура и етюд. Успях да вляза в Сливен и Казанлък“, разказва Кирил Желязков.

Следват години подготовка в Казанлък, класическо академично образование, което и до днес смята за своята най-голяма основа.

„Това е подготовка от най-старите майстори на най-високо ниво, с портрети с живи модели, това малко или много го няма вече“, обясни той.

След кратък престой във Велико Търново се озовава в Националната художествена академия. Но Кирил мечтае за нещо по-голямо от летните пейзажи на морето, които са били основна работа на колегите му от академията. И така се ражда мечтата за Америка. Без пари, без английски, но с една смела мечта и една услуга от приятел

„Николайчо, питам го: Има ли как да изпратим някак си нещо към тези арт университети. И той каза: Ела в офиса за първи път. И успяхме да изпратим един масов имейл на над 200 арт университета в Америка“, казва Кирил.

Отговорите не закъсняват. Кандидатства в един университет, без да отговаря на всички изисквания - има само своето портфолио от 32 картини. След два месеца пристига писмо, което променя живота му завинаги.

„Брат ми отиде до бюрото за преводи да преведе писмото, защото ние не можем да разберем какво пише. И аз бягам към центъра при него. Превеждат го и това е лично писмо от президента на колежа - Савана Колидж ъф артс към мен. И пише накратко: възхитени сме от вашите творби и поради това лично аз ви награждавам с пълна президентска стипендия, която покрива целия бакалавър и цялата магистратура“, спомня си художникът.

Снимка: bTV

В Америка Кирил учи, твори и сбъдва мечтите си. През 2005 г. замисля най-големия си проект – „Оранжевата стъпка“.

„Една от мотивациите ми беше срещата ми с Христо Явашев и Жан-Клод. Огромни картини, дълги 3 метра и високи 6 метра – изложени първо в Ямбол, а после и в Съединените американски щати. Това е изложба, която се превръща в световна сензация. Много е сложна програмата зад тези картини, картината я виждаш на снимката – уау“, споделя Кирил.

По-късно художникът намира нова сцена – един от най-големите салони за спортни автомобили във Вашингтон:

„То е буквално с размерите почти колкото на НДК. Свързвам се с течение на обстоятелствата със собственика и те поръчват огромни картини, които аз създавам и превръщам цялата сграда в моя галерия с над 50 картини и те ме обявяват за твореца.“

Снимка: bTV

Днес творбите на Кирил Желязков са в частни колекции на известни личности като Стийв Харви, Джейк Пол и Пост Малоун. Но най-важното – той продължава да мечтае и да вярва, че най-хубавото тепърва предстои.

„Всичко е момент от живота, но ти си подготвен, ти си готов за боксовия мач, с цялото образование и се явяваш постоянно трябва си навсякъде. Не е достатъчно да се затвориш и да работиш 24 часа в едно ателие и да се молиш от небето да падне нещо като възможност, трябва много повече от тежка работа“, смята художникът.

Снимка: bTV

От Ямбол до Америка, от ученик в Казанлък до най-голямата изложба на открито в света. Кирил Желязков доказва, че когато вярваш и не спираш да работиш, няма граници, които да те спрат.

