Предавания Тази събота и неделя

Обичаната певица Силви Вартан и още вдъхновяващи истории гледайте утре в предаването „Тази събота“

Гост ще бъде още ученикът Божидар Кочанов, който впечатли със знания в „Златната лига“ на „Стани богат“. Гледайте „Тази събота“ от 07:30 часа по bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:26 ч. 24.10.2025 г.

Вдъхновяващи истории и разнообразни теми ви очакват утре в предаването „Тази събота“ от 07:30 часа по bTV.

Гост в студиото ще бъде един от учениците от „Златната лига“ на „Стани богат“ - Божидар Кочанов, който мечтае да стане лекар. Божидар спечели 3000 лв. и много емоции от предаването.

Каузата, зад която застава той и училището му, е за обновяване техниката на училищния подкаст и в подкрепа на ученическия вестник „Делта Те“.

Седмицата премина под знака на геополитическите войни. Какво се случва между Тръмп, Путин и Зеленски - анализ от България на Мартин Владимиров и от САЩ на проф. Асен Асенов.

С България в сърцето – обичаната певица Силви Вартан с интервю пред Елица Кънчева. „За мен България е страна, за която плача, винаги когато се сещам за нея. Това е споменът ми от детството, към който съм много привързана. Спомням си живота ми тук, планината, хората, храната. България това съм аз“, каза Силви Вартан пред bTV.

Ще видите също:

  • Политическото пренареждане, след което всичко остана същото - думата имат Евелина Славкова и Геновева Петрова,
  • Да се запишеш в историята с името Димитър - коментар на проф. Петър Стоянович,
  • Те претворяват българската душа в песен - Николина и Мария Чакърдъкови.

Ще отидем на празника на еленския бут, на фестивал на кестените и зелето и ще научим тайните за приготвяне на вкусен хляб.

Гледайте „Тази събота“ - от 07:30 до 11 часа.

