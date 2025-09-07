От 4 до 8 септември Бургас отново кани на Фестивала на рибата и виното – този път цели пет дни.
Конкурс за най-вкусна рибена чорба се провежда за шеста поредна година в Бургас. Жури от професионалисти ще оценява майсторите готвачи.
Десетки участници от цялата страна ще се включат в надпреварата.
За първото място бульонът трябва да е с перфектна консистенция, с наситени аромати и да отговаря на всички технологични критерии.
Рибената чорба се прави с прясна риба, която е на пазара. Но тайната остава вкусният и наситен бульон.
Над 200 артисти, забавления за малки и големи и вълнуващи концерти ще съберат бургазлии и гости на града пред сцената на фестивала.
Входът е свободен.
