"Най-после не сме само четвърти в света или шести - вече сме на една крачка от първото място. Това си казвах, докато гледах вчера мача. Българите сме зажаднели за признание, за успех", сподели в предаването "Тази събота и неделя" режисьорът Виктор Божинов по повод финала на националния ни отбор по волейбол, който ще се играе след час във Филипините.

Волейболистите ни ни карат да изпитваме щастие и голяма гордост. Този успех обаче отваря и много въпроси за надеждата в обществото ни.

"Да издържиш психически, да работиш с тялото си и то да те слуша, да мислиш. Искам да поздравя родителите им - първо, че са ги запалили за спорт, че са ги подкрепяли през цялото време. Тези деца са работили страшно много, за да стигнат до тук. Разбира се, че трябва и доза късмет, но отговорността в отбора, да играеш за другия, е нещо страхотно", коментира актрисата Биляна Петринска.

"Когато имаш целенасочени усилия, професионална стратегия и страст с много труд се достига до големите успехи. Това би трябвало да бъде урок за всички", сподели Виктор Божинов.

"Тези момчета има самочувствието на младостта. Те не са се сблъсквали с тази действителност, която те смачква и бута към дъното. Те имат самочувствието на младостта, че няма кой да ги бие", коментира проф. Христо Пимпирев.

"Такава жива радост струи от волейболния отбор, от целия спорт. Не съм виждал толкова много прегръдки в никой друг спорт. Надявам се да ги виждаме все по-често. Следващите 20 г. това волейболът ще е спортът, който ще донесе най-голямата радост в България", смята пътешественика Стефан Иванов.

"Много е важно да подкрепяш идеите на децата. Когато синът ми беше на 15 г. му хрумна тази идея с гребна лодка да прекосим океана. На нас ни се струваше невъзможно. Повечето хора ни казваха, че това е невъзможно, но дори и в невъзможните мечти е хубаво да подкрепиш децата си, особено ако знаеш, че това, с което са се захванали, ще е с много труд", коментира Иванов.

У нас липсва дългия труд, смята пътешественикът.

Целият разговор гледайте във видеото.

