Михаил Минков е един от най-емблематичните астрофотографи не само в България, но и в световен мащаб.

Завършва изобразително изкуство в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна. Професионалният му път продължава в сферата на графичния дизайн. Но любовта му към фотографията е откакто се помни.

Още в детска възраст започва да снима с лентов фотоапарат, а преди няколко години насочва поглед към нощното небе, което запечатва в кадри, спечелили редица награди.

През 2022 г. престижният конкурс Astronomy Photographer of the Year, организиран от Кралската обсерватория в Лондон, класира негов кадър на второ място сред десетки други снимки на известни астрофотографи от света.

През 2023 г. авторитетният конкурс Milky Way Photographer of the Year го отличава като един от 25-те най-добри астрофотографи в целия свят.

Кадри на Михаил Минков са публикувани в редица световни медии като National Geographic, BBC Earth, The Guardian, Sky News, Forbes, NASA.

„Най-хубавото се вижда само със сърцето, а същественото е невидимо за очите“, категоричен е астрофотографът Михаил Минков.

Любовта към красивото датира от ранните му детски години. „Майка ми беше преподавател по класическо пеене. Някак естествено се насочих към изкуството – не точно към пеенето, а по-скоро към изобразителното изкуство. В осми клас ме приеха в такава паралелка, така че някак попаднах на точното място“, разказва фотографът.

Получава първият си фотоапарат на 6-годишна възраст от майка си, а вторият – от леля си. В началото снима почти всичко – цветя, папагалчетата си, сестра си и всичко, което привлича окото му. Експериментира, като обръща кадъра или завърта обектива в различни посоки.

„Започнах да снимам звездите когато дъщеря ми беше на около годинка. Нямаше как да снимам изгреви и залези. Снимах през нощта, когато всички са си легнали да спят. Живеехме в една къща, близо до морето. Реших, че ще снимам ядрото на Млечния път и затова отидох на плажа, сложих си камерата и успях да заснема точния кадър“, разказва още Михаил Минков.

За него астрофотографията била любов от първия кадър.

Вижте във видеото какво още каза Михаил Минков за звездите, за фотографията и за малките неща в живота, които ни правят щастливи.