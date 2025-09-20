Дизайнер на устойчива мода представя България със свой модел в изложба на Европейската комисия в Париж. Експозицията съвпада със Седмицата на модата и събира автори от цяла Европа.

Снимка: bTV

„Всъщност може би съм намерил сам пътя си към този фрагмент от цялата мода, защото моите търсения бяха в посока на това да рециклират дадени материали, да работя с вече съществуващи материали, които да трансформирам, с неконвенционални материали“, казва Николай Божилов – дизайнер.

Устойчивата мода означава и добри условия за хората, които създават дрехите, както и стремеж загубите на материали да бъдат сведени до нула.

„Разбира се стигаме до тази част от модата, в която може да използваме вече рециклирани материали. За съжаление сега можем да използваме само рециклиран полиестер, защото имаме такава технология. Начина на създаване на една дреха да бъде, логиката на това да бъде създадена от едни и същи материали, защото като е с два различни материала, това прави самата дреха нерециклируема за бъдеще“, обясни дизайнерът.

Снимка: bTV

Според Николай Божилов нуждата от устойчиви практики в модата става все по-належаща. Въпреки това у нас темата все още не е достатъчно позната на потребителите.

„Повечето хора не са смели да експериментират в облеклото си - камо ли пък да посягат към такъв тип дизайн, което е по-скоро пожелателно да се случва, защото така или иначе всичко върви в тази посока. Европа в момента заедно със зелената сделка дори е регламентирала изключително много благоприятни фактори, които да бъдат в ползва на устойчивата мода и да успеят да се намали масовото производство“, каза още той.

Дизайните му са не само от рециклирани текстилни материали, но и от предмети от нашето ежедневие.

„Всъщност рокля е вдъхновена от аналоговите технологии и тези жакове, юесбита. И сплетохме и създадохме тази рокля. Имахме така добър източник на материали и работи с различни видове платки кабели, въобще технологии, които вече не ползваме“, обясни още творецът.

Снимка: bTV

С бързото развитие на технологиите и новите дигитални инструменти производството и дизайнът на една дреха вече изглеждат по съвсем различен начин. Устойчивата мода се възползва от това, за да оптимизира процесите и да намали отпадъците.

„В логиката на това, че технологиите се развиват изключително бързо, оптимизацията на производство на една дреха и създаването на дизайна също се развиват изключително бързо и ни дава възможност да работим все повече и повече с такива софтуери, с които намаляваме количеството на излишен материал“, заяви още Николай.

И ако преди години устойчивата мода е била едва ниша, днес тя вече набира сериозна сила.

Пътят към устойчивата мода тепърва се изгражда – с нови технологии, с ново мислене и с дизайнери, които търсят промяна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK