Кирил Вътев беше министър на земеделието в кабинета „Денков“. Служебният премиер Димитър Главчев го остави на поста временно, но после поиска да бъде сменен.

„До смяната ми се стигна съвсем последователно и закономерно. Г-н Главчев ми се обади и каза, че не може да са случи това, което аз искам. А аз казах, ако не може да се случи, да ме освободи. Той това и направи, беше съвсем коректно“, обясни Вътев.

Той отказа да обяви какво точно е било неговото условие, за да продължи да е министър. Обяви само, че е имало хора, които са злоупотребили с неговото доверие. Един от тях е останал в Министерството на земеделието.

Кирил Вътев обяви, че добре познава новият служебен министър на земеделието Георги Тахов и са работили добре (Тахов беше директор на Държавен фонд „Земеделие“).

Мотивите за освобождаването му – несправяне със служебните задължения, той коментира така: „Трябваше да се напишат някакви мотиви, написани са. Едва ли Димитър Главчев ги е сътворил, някой му ги е подал, решил е, че звучат правдоподобно. Няма драма. Забавно ми е“.

Вътев каза също, че е уведомил Николай Денков за поканата да остане в служебния кабинет, а редовният премиер го предупредил, че ще бъде употребен политически.

„Отговорих, че искам да продължа, защото сме започнали законопроекти, които са фундаментални за развитието на българското земеделие. Да може то да се организира, да се консолидира по един много по-добър начин. Вярвам, че работата по тези законопроекти ще продължи и ще остане въпросът дали народното събрание ще ги гласува“, коментира още бившият министър на земеделието.

Целия разговор – гледайте във видеото!