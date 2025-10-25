В малките кухни на Умбрия ароматът на брашно и яйца събужда спомени за детството. Там Франка и Вероника – майсторки на домашната паста, показват, че щастието се замесва с любов и точилка.

„Правя паста от малка – научи ме баба ми. Важното е движението и търпението. Дървената дъска дава енергия на тестото“, разказва Франка, докато разточва тънка кора за своите талиятеле.

Рецептата е проста – 500 грама брашно и 5 яйца. Но тайната е в начина, по който тестото „диша“, докато почива, и в вниманието, с което се изтънява. Идеалната паста трябва да е 7 милиметра широка и да ври само минута и половина – достатъчно, за да запази вкуса на житото и формата си.

Според легендата, талиятелите са създадени в чест на Лукреция Борджа, прочута с дългите си руси коси. Готвач в Болоня решил да пресъздаде кичурите ѝ в тесто, което сервирал на нейния сватбен банкет. Оттогава тази паста се превръща в символ на женственост, топлина и домашна любов.

Снимка: bTV

В Чита ди Кастело традицията не спира в кухнята. Всяка година местните организират възстановка на жътвата и меленето на житото, след което приготвят класическите талиятели с гъши сос – комбинация, която съчетава простота и изящество.

„Най-доброто брашно е смес от старо жито, смляно с каменна мелница, и брашно тип 00. Най-рафинираното брашно е най-вредно, затова трябва да знаем какво ядем“, споделят местните майстори.

Снимка: bTV

Докато ловците търсят трюфели в гората, а ароматът на прясна паста изпълва въздуха, Италия напомня, че храната е култура, семейство и любов.

Там, в тишината на старите кухни, се ражда не просто ястие, а спомен – вкусът на детството, на дома и на времето, което не бърза.

