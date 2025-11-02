Близо 1500 деца в България са настанени в приемни семейства, а приемната грижа е тази, която спасява детство и създава личности.

Преди 20 години Марина Куманова и съпругът й гледат филм, в който отчаяна и болна майка търси приемен дом за детето си. Въпросът, който се задава на кандидатите е, защо искате да станете приемни родители.

"Но тя накрая отиде при едно семейство, възрастни хора и ги попита същото, те й казаха - имаме три наши деца, които изгледахме с много любов. Искаме като благодарност към Бога да дадем бъдеще на още едно дете. Ние също имаме три дъщери собствени, които имат своя живот и имат семейства, и да, щастлива съм да дадем бъдеще на още деца", разказва Марина Куманова, приемен родител.

Тази любов към децата Марина и съпругът й предават на дъщерите си. Голямата работи в социален център, средната е аниматор, а най-малката учи детска педагогика. Самата Марина е учител по български език и литература в ямболското село Бояджик, където помага на деца от уязвими семейства да четат и пишат. Като приемни родители със съпруга си са отворили дома си за над десет деца - всяко от тях с тежка съдба.

От няколко седмици семейство Куманови са приемни родители на братче и сестриче - на четири и на седем години.

"Отначало като дойдоха вкъщи бяха много стресирани, не знаеха къде са попаднали, защо са попаднали, налагаше се да ги убеждаваме, че това е за малко, докато мама и тати направят къщата. Мястото, където са расли е такова, били са боси дечицата, бяха с нарязани крачета, от тръни и камъчета. Баща си повече търсят, майка си както казва голямото дете - тя винаги е пияна и не се занимава с нас" - прекъсваме разговора за минути. Болката на Марина е заради страданията на всички деца, които идват при тях.

20 години вече не съм се научила да говоря спокойно за това, просто не виждам начин да говоря спокойно за деца, които са изпаднали в подобна ситуация. Надявам се и приемната грижа в България да бъде популяризирана, защото има нужда. За жалост не са малко децата, които имат нужда от грижи.

След приемните семейства голяма част от децата намират осиновители в чужбина. Мечтата на Марина е всички нейни деца да бъдат щастливи.

"Ние така сме си казали с моя съпруг, че ще направим всичко възможно този ден, в който децата напускат нашия дом и отиват при своите осиновители да бъде празник за тях, защото те вече ще намерят истински мама и татко, които ще ги обичат", споделя още Марина.

