През XIX век в Южна Африка един бабуин влиза в историята като железопътен служител. След като стрелочникът Джеймс Уайлд претърпява инцидент, той обучава бабуина Джак да му помага в работата.

Оказва се, че животното е изключително умно. Научава се да сменя стрелки, да помага на кондуктора, да носи ключове и дори да сигнализира за приближаващи влакове.

Той бързо се превръща в любимец на пристигащи и заминаващи. А някои хора пристигали на гарата само за да видят как Джак навигира влаковете.

След жалба от пътник била извършена проверка от властите. Това по никакъв начин не попречило на работата на Джак. Напротив бабуинът демонстрирал впечатляващи умения.

Компанията тогава официално го назначава и му предлага трудов договор - 20 цента на ден. Оказал се дори и служител на месеца.

През деветте години, в които Джак работил на релсите, той не допуска нито една грешка. Впечатлявал всички с изключителния си професионализъм. Така бабуинът Джак се превръща в единствения маймунски железопътен стрелочник в света и в легенда на южноафриканските железници.

