В последните години един актьор имаше повече изяви в новинарските емисии с шофиране в нетрезво състояние. Сега обаче е поел по нов път.

Явор Бахаров подготвя моноспектакъла „Трима крале“. На 23 октомври е премиерата му на камерна сцена "Славянска беседа". Елица Кънчева се срещна с него в театър "Сълза и смях", за да разкаже повече за постановката и за посланието, което отправя с нея.

Това е спектакъл за отношенията между баща и син, в който Явор Бахаров оголва душата си. Самият той губи баща си през 2011 г.

„Историята, която е в пиесата, не се доближава до живота ми, но е написана толкова сръчно, че се изследват точно такива отношения – дали познаваме близките си, можеш ли да ги оправдаеш за постъпките им през живота“, разказа Явор Бахаров.

Моноспектакълът е в три действия и се занимава с три отделни периоди в живота на главния герой.

„Това е талантливо написан текст за отношенията между децата и родителите и как те се развиват през годините“, каза Бахаров.

„Винаги артистът се опитва да изкупи някакви грехове чрез героя си и става нещо като лична изповед“, допълва актьорът.

„Вече мина доста време от моята грешка и вече започвам да възстановявам социалното си положение. Този спектакъл е част от този път. На всяка публична личност под една или друга форма се случват такива пропадания и възкачвания и трябва да ги приемаш като част от нещата“, казва Явор Бахаров.

„Това, което правиш на сцената, лекува. Разбирам колко безотговорно и лекомислено съм подходил. Надявам се да не се повтори повече“, допълва той.

В личните си кризи актьорът усеща любовта на близките си, които безапелационно го подкрепят и обичат. Половинката му Рая също го подкрепя.

„Тя пое даже по-голяма част от удара и ми показа, че държи на нас и затова сме още заедно – ръка за ръка, сгодени“, сподели Явор Бахаров.

Пиесата завършва с молитва да не съдим хората.

„На всеки му се иска да бъде по-добър. Де да имаше някой да ни покаже този трик“, казва актьорът.

