В Париж вече има площад, който носи името на Христо Явашев-Кристо и неговата спътница Жан-Клод.

Изключителният жест от кметството на града идва точно 40 години след опаковането на моста „Пон ньоф“, което през 1985 г. превръща за 2 седмици Париж в център на световното съвременно изкуство.

Кметицата на Париж Ан Идалго настоя лично да открие площада с новото му име в присъствието на десетки световни имена на съвременното изкуство.

В центъра на Париж се намира „Пон ньоф“, Новият мост. Всъщност, това е името на най-стария мост в Париж. Върху него се намира статуята на френския крал Анри Четвърти.

Снимка: bTV

Точно преди 40 години Христо Явашев и Жан-Клод, една изумителна двойка, опаковат моста.

И днес, 40 години по-късно, Париж прави един изключителен жест и кръщава този площад ето така: „Площад Пон ньоф, Кристо и Жан-Клод, художници“.

„Това не може да стане!“ Но Кристо и Жан-Клод са свикнали да чуват този отговор, докато месеци наред убеждават държавата Франция и града Париж да им опаковат световноизвестния мост „Пон ньоф“. Насреща им стоят фигури като тогавашният президент Франсоа Митеран и тогавашният кмет Жак Ширак.

Снимка: bTV

И все пак те успяват. На 22 септември 1985та година, „Пон ньоф“ оживява и в продължение на 2 седмици прави Париж смел домакин на грандиозно съвременно изкуство.

42 хиляди квадратни метра плат, стегнати от 13 километра въжета и 12 тона стоманени кабели.

И понеже все това е Париж, сега градът знае как елегантно да каже „Мерси“.

Жан-Клод умира през 2009 г., а Христо Явашев през 2020 г. Но проектите им продължават живота си, чрез Фондацията „Кристо и Жан-Клод“ и племенникът на Христо, Владимир Явашев, който ръководи осъществяването им.

И понеже Париж отказва да остарява, догодина един друг съвременен артист – Же Ер или Жи Ар – ще отдаде почит по свой начин на Кристо и Жан-Клод отново на „Пон ньоф“.

Снимка: bTV

Владимир Явашев гледа напред, за да осъществи голямата мечта – проектът „Мастаба“ в Близкия изток. Междувременно България отдава почит на Кристо и Жан-Клод, точно 30 години след опаковането на Райхстага в Берлин. Мястото е Националната галерия София на 4 ноември - и е продължи 5 месеца.

За изложбата в София Фондацията „Кристо и Жан-Клод“ предоставя други 9 произведения, които са подготвителни рисунки и колажи, прави през 24-те години, докато се работи по проекта за опаковането на Райхстага.

Снимка: bTV

А през това време, всъщност завинаги, парижани ще с удоволствие ще се разхождат по този площад.

