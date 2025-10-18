21-годишен студент от Техническия университет в София създаде платформа с карта, която показва движението на градския транспорт в реално време — с точна локация, скорост и прогноза за пристигане.
Милен-Йоан Божиков учи информатика, в момента е II курса. От малък е запленен по влаковете, а с годините интересът му към транспорта и технологиите прераства в професия. Още на 14 г. заедно със свои приятели създава собствена компютърна игра.
А идеята за интерактивна карта на градския транспорт се появява преди две години.
По това време столичният Център за градска мобилност (ЦГМ) има своя карта, но е с ограничени възможности и непълни данни. Затова Милен решава да направи нещо по-добро от общинската платформа.
Първоначално Милен-Йоан прави проекта си публичен само за фенове на градския транспорт, обединени в онлайн форум, който той следи още от училище.
В новата платформа всеки може да разбере къде е градският транспорт, след като местната власт направи GPS данните публични. Така разработчиците вече могат да използват информацията за точна локация и движение на автобусите, трамваите и тролейбусите в своите приложения.
Студентът работи по проекта без екип. Месеци наред в безсънни нощи. След като любителите на транспорта харесват платформата, Милен-Йоан я прави достъпна за всички пътуващи не само в София, но и във Варна. Днес неговата карта вече има над 20 000 потребители.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK