„Миналото денонощие 340 са сигналите, постъпили в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, свързани с метеорологичната обстановка – премахване на дървета, наводнения. Продължава дежурството на колегите в „Елените“, но ситуацията се успокоява".

Това каза гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи в предаването „Тази събота и неделя“.

"Проблем представлява липсата на електрозахранване в 100 населени места – Монтана, Вършец, Берковица, Брезник, Трън и др. Електроразпределителното дружество работи усилено и се надяваме още днес да бъде възстановено захранването“.

„В стратегията за намаляване на риска от бедствия е описано кои са възможните бедствия в страната, какъв е рискът от възникване и какви мерки трябва да се предприемат. Добре пишем документи, но трябва да ги прилагаме“, посочи още Николов.

„Трябва да въведем по-строги норми за строителство в тези сухи дерета. Там трябва да сме много внимателни, застрояваме места, които не трябва да пипаме“, коментира Николай Николов.

По думите му системата BG-Alert винаги е работила.

„По отношение на техническата част – тя работи перфектно. По отношение на частта „задействане на системата“ има проблем“, коментира той.

„Системата не е автоматизирана. Всяко ново нещо има проблеми при своето налагане. Ще го направим бавно и последователно. Вчера гражданите бяха предупредени, че има сложна обстановка на Витоша“, посочи Николов

Целия разговор гледайте във видеото.

