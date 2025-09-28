Носителят на една от най-престижните литературни награди "Букър" Георги Господинов ни изпрати кратко видеопослание за волейболистите ни. Ето какво каза той:

"Казвам се Георги Господинов и искам да поздравя всички момчета от националния отбор по волейбол. Искам да кажа, че това, което правите, е повече от една победа. То е нещо, което създава надежда и радост, че в България могат да се случват такива неща. И че имаме едно поколение, което отдавна чакаме", коментира писателят.

"През 2023 година след "Букър" успях да видя радостта на всички хора около мен и хората, които чакаха на опашка. И трябва да ви кажа, че това, което най-много ме впечатли, е, че тези лица бяха лица на озарени хора, на хора, които знаят, че има надежда. Това е страшна отговорност. Пред вас е нещо много хубаво. Пътя е дълъг, но това, което правите, продължавайте да го правите с вкуса и със стила, с който го правите. Това също е важно. Благодаря ви", каза Геогри Господинов.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

