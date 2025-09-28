dalivali.bg
Надежда Нейнски: Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни

Надежда Нейнски: Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни
Фестивалът "Синелибри": 23 дни ще гледаме най-доброто от световното кино (ВИДЕО)

Фестивалът "Синелибри": 23 дни ще гледаме най-доброто от световното кино (ВИДЕО)

Без обществен транспорт: Над 200 малки населени места в България

За да запазим сигурността си: България с високо ниво на готовност по Източния фланг на НАТО

Руските атаки срещу Киев: 4 души загинали, сред които 12-годишно момиче

"Родителите ми заминаха зад граница, когато с брат ми бяхме на 2 г.": Денис вярва, че бъдещето му е в Молдова

"Фалшиви приятели": Вучич обиден на Русия за обвиненията за оръжията

Как се справят с купуването на гласове на изборите в Молдова? (ВИДЕО)

Гордана Силяновска отрече снимката ѝ с Доналд Тръмп да е снимка с восъчна фигура

Дали е забързан, дали изостава - когато започнем да усещаме пулса си, вече имаме сериозен проблем
България

Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)

Днес от 13:30 ще е финалът на световното първенство по волейбол между България и Италия

Редакторски екип

Публикувано в  11:00 ч. 28.09.2025 г.

България е на финал на Световното първенство по волейбол. Цялата страна се вълнува за предстоящото състезание с нашите момчета. Както в далечната 94-та година, когато България се класира на полуфинала на световното първенство по футбол, така и днес - народът е обединен около така желания златен медал във волейбола. 

Симеон Николов - от 3-годишен с волейбол, най-големия му страх до финала, който събуди нацията!

Редица общини организират гледане на мача на обществени места. Ето и информация за местата, където можете да гледате финала между България и Италия в компанията на други фенове и приятели, предоставен от Българската федерация по волейбол. 

София, стадион „Юнак“

София, пл. „Александър Невски“

София, зала „Левски София“, Garitage Park

Перник, зала Борис Гюдеров

Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"

Пловдив - фонтана пред Общината

Бургас - пред Общината

Русе - пред Общината

Варна - на входа на морската градина

Велико Търново - парк "Марно Поле"

Враца - залата на Народно читалище "Развитие 1869"

Ямбол - МОЛ Ямбол

Благоевград - пред МОЛ Ларго

Шумен - парка до общината

Дупница - видеостената пред Община Дупница, пл. „Свобода“

Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков"

Разлог - централен площад

Плевен - площад Възраждане

Габрово - площад Възраждане

Добрич – Скейтпарк / Градски парк „Св. Георги"

Видин - спортна зала

Сандански - Спортна зала

Варна - вход на Морска градина

Димитровград - централен площад пред Общината

София - Театър Artvent в УАСГ

Община Белослав - Beloslav Municipality местност "Авренска поляна

Горна Малина – на площада

София - УАСГ - Аула МАКСИМА

Троян - площад ”Възраждане

Правец - централен площад

Кюстендил - площад Велбъжд

Сливен - площада пред Общината

Благоевград - пред МОЛ Ларго

Стара Загора - античната улица пред операта

Радомир - МКИЦ "Европа" (младежки дом)

Самоков - Спортен комплекс Самоков

Асеновград - центъра пред Общината

Дупница - площад „Свобода“

Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908“

Пазарджик - парк Стадиона

Видин - Cпортна зала “Фестивална”

Етрополе - централен площад

Ловеч - малка сцена в зоната на фестивала #TwinTowns&Friends

Търговище - на откритите площи на кафене "Чупката" до читалище "Напредък-1864".

Златоград - Централен площад

с. Баните - площад "Шести май"

Община Белослав - местност "Авренска поляна"

Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908“

гр. Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"

Берлин - механа Парадис

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

