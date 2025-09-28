Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)

България е на финал на Световното първенство по волейбол. Цялата страна се вълнува за предстоящото състезание с нашите момчета. Както в далечната 94-та година, когато България се класира на полуфинала на световното първенство по футбол, така и днес - народът е обединен около така желания златен медал във волейбола.
Редица общини организират гледане на мача на обществени места. Ето и информация за местата, където можете да гледате финала между България и Италия в компанията на други фенове и приятели, предоставен от Българската федерация по волейбол.
София, стадион „Юнак“
София, пл. „Александър Невски“
София, зала „Левски София“, Garitage Park
Перник, зала Борис Гюдеров
Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"
Пловдив - фонтана пред Общината
Бургас - пред Общината
Русе - пред Общината
Варна - на входа на морската градина
Велико Търново - парк "Марно Поле"
Враца - залата на Народно читалище "Развитие 1869"
Ямбол - МОЛ Ямбол
Благоевград - пред МОЛ Ларго
Шумен - парка до общината
Дупница - видеостената пред Община Дупница, пл. „Свобода“
Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков"
Разлог - централен площад
Плевен - площад Възраждане
Габрово - площад Възраждане
Добрич – Скейтпарк / Градски парк „Св. Георги"
Видин - спортна зала
Сандански - Спортна зала
Димитровград - централен площад пред Общината
София - Театър Artvent в УАСГ
Община Белослав - Beloslav Municipality местност "Авренска поляна
Горна Малина – на площада
София - УАСГ - Аула МАКСИМА
Троян - площад ”Възраждане
Правец - централен площад
Кюстендил - площад Велбъжд
Сливен - площада пред Общината
Стара Загора - античната улица пред операта
Радомир - МКИЦ "Европа" (младежки дом)
Самоков - Спортен комплекс Самоков
Асеновград - центъра пред Общината
Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908“
Пазарджик - парк Стадиона
Етрополе - централен площад
Ловеч - малка сцена в зоната на фестивала #TwinTowns&Friends
Търговище - на откритите площи на кафене "Чупката" до читалище "Напредък-1864".
Златоград - Централен площад
с. Баните - площад "Шести май"
Берлин - механа Парадис
bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.
