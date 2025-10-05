Тази година се навършват 20 години, откакто в България се произвежда енергия от вятър.

За това време в страната са изградени около 300 ветрогенератора, които могат да осигурят около 10% от енергийния микс на страната.

Тъжната страна на нещата обаче е, че за последните 10 години у нас не е изграденa нито една вятърна турбина.

Как стои България спрямо другите европейски страни?

Каварна – меката на вятърната енергия у нас. Преди 20 години именно в този район е поставено началото на вятърната енергия у нас. Днес перките са около 200.

От контролна зала се управляват 62 турбини. Там срещаме и Кен Лафковиц, един от малкото хора, решени да инвестират и създадат нов ветропарк.

„Има редица нормативни пречки пред, с които трябва да се справиш – от екология до градоустройство. Трябва да спечелите и сърцата на месните хора“, казва Лафковиц.

Огромна пречка за изграждането на паркове у нас са местните общности, твърди Севда Йончева от Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия.

Друг от аргументите на противниците на електричеството, създадено от вятър, е биоразнообразието. Преди създаването на първия ветропарк в България е създадена система за мониторинг на птиците по думите на нейният ръководител тя е уникална за света.

Наблюденията в България са показали, че с годините птиците се адаптират към ветрогенераторите. А службата за риболов и дивите животи на САЩ е доказала, че най-големият враг на птиците са котките, следвани от стъклени сгради, коли, отрова. Като само 1% процент от тях откриват смъртта си в вятърните турбини.





Заради всички пречки пред изграждането на ветропаркове нареждат страната ни на последно място между нашите съседи в производството на вятърна енергия. Гърция има 5 пъти повече вятърни турбини. В съседна Сърбия предстои реализирането на няколко големи проекта, които ще я изведат нагоре в класацията.

Какво е бъдещето на ветропарковете?

По пътя на декарбонизацията и намаляването на въглеродния отпечатък до 2030 г. ветрогенераторите, съчетани с фотоволтаици, могат да са сигурен източник на електроенергия.

Битовият потребител ще усети намаление в сметките си когато властта реши да домакинствата да излязат на свободни пазар. Но това за сега не влиза в плана, казаха за bTV от енергийното министерство.

Плановете на Европа са до 2050 г. половината от електричеството на континента да бъде произведено то вятър. В България предстои няколко проекта за изграждане на ветропаркове да получат разрешение за строителство.

