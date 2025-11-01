В Деня на будителите се пренасяме във врачанското село Ослен Криводол, за което неведнъж сме ви разказвали заради добрите дела на неговите жители.

В този час там откриват обновената сграда на закритото преди повече от половин век училище. Сигурно сте виждали как изглеждат бившите храмове на образованието по селата – разруха и безпросветност. Но когато има наследници с възрожденски дух, резултатът е налице.

Снимка: bTV

В село Ослен, Криводол, хората са сторили истински подвиг на будителството. След 50 г. те вдъхват втори живот на запустялата някога сграда на своето училище. Направили са това само за две години. За две години със съвсем малко дарение - 50 хил. лева и с къртовски труд възстановяват дома на знанието.

Снимка: bTV

Дългогодишният кмет на село Ослен Криводол Върбан Йолов си спомня как през 1969 г. от окръжния комитет на партията го изненадали. "Идваме по неприятен повод - така казаха, закриваме училището. Аз се поопънах малко - вие закривате селото, да знаете. И така стана - децата се изселиха. Стигнахме до под 100 души".

Разрухата превзела всичко - покривът паднал, приземният етаж е бил прояден от влагата. Ще се събаря сграда, другото не остава, достига слух към кмета.

Снимка: bTV

"Както едно време не знаем кой какво е правил, е хубаво и ние да не се самоизтъкваме, просто да знаем, че сме помогнали с малко", казва Кирил, внукът на бай Върбан, който помага училището да възкръсне. "Беше като филм на ужасите - развалина, към която никой не ходеше".

Снимка: bTV

Ремонт на фасадата тепърва предстои. Вътре ще се помещават читалището и алтернативна детска градина с кръжоци по интереси и много концерти. А мечтата на Кирил е да влезе в клас и като учител. "Да мога да предам един урок. Да покажем как се използва дърво, камък желязо", споделя Кирил.

Снимка: bTV

Главният виновник да се възстанови просветния дом е кметският наместник на Ослен Криводол Роман Иванов - съблича официалните дрехи, облича работните и влиза в училището да помага. "Това се случи, защото ме болеше специално за това, че такава една сграда, в която хиляди деца са минали през нея и са станали хора, се руши", сподели той.

Снимка: bTV

"Нямаме никаква помощ от държавата като читалище. Имам чувството, че божията благословия беше при нас, това е някакво чудо. Само за две години да направим от разрушена сграда - едно хубаво училище. Случи се с общ труд, желание. Измечтахме си това училище", споделя Дияна Иванова, председател на читалището.

Снимка: bTV

