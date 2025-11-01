Често съвременните будители са тези, които ни правят по-добри като общество, но го правят тихо, извън прожекторите, като част от ежедневието си. И тук трябва някой да се опита да ги намери и да ни ги покаже, защото добрият пример заразява.

В студиото на Тази събота и неделя" е Ива Дойчинова - журналист, жури и основател на инициативата "Будител на годината". С нея тук е и режисьорът Крис Захариев. Разговорът продължава с тях.

"Ива от сутрин до обед стартира през 2013 г. точно в деня на будителите. На следващата година шест от българските будители бяха герои на предаването. Тогава попитах слушателите - кои са вашите будители и почервеня цялата телефонна станция. Беше много красиво и много вълнуващо. На следващата година заедно с екипа на радио FM+, където се роди тази идея, решихме да направим тази кампания "Кои са вашите съвременни будители".

"Много се страхувах, че това няма да се случи. Хората ще си оставят с портретите на стената. Аз вярвам, че всяко време ражда своите будители на съпротивата. Будителите винаги са казвали, че има едни стойности, които се губят". Това каза Ива Дойчинова - журналист, жури и основател на инициативата "Будител на годината".

"За мен е много важно - от една страна да не съдим толкова, да бъдем благодарни, да не спираме да мечтаем - това е нещо, което трябва да събуждаме у хората. Във всеки един от нас има толкова голям потенциал. Трябва да мечтаем, да искаме да оставим следа", каза режисьорът Крис Захариев.

"Никога не съм дръзвала да се нарека "будител" защото моето усилие е било винаги да оставя нещо след себе си. Силните на деня не са хора, които се снимат под герба на стената", каза Дойчинова.

"Може би будителството е да видиш къде е болката - будителите лекуват болката", добави тя.

Днес от 15 ч. в ефира на bTV и в ефира на БНР ще бъде излъчена церемонията "Будител на годината".

