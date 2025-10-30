dalivali.bg
„Будител на годината“: Награждават най-ярките личности, оставили следа през 2025 г.

Церемонията по награждаването ще бъде излъчена на 1 ноември от 15 ч. в ефира на bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:48 ч. 30.10.2025 г.

За 12-а поредна година БНР организира кампанията „Будител на годината“. Тя ще бъде излъчена на 1 ноември от 15 ч. в ефира на bTV, когато ще станат ясни победителите в тазгодишния конкурс.

За поредна година в сърцето ѝ стои въпросът "Кой е Вашият будител?", с който БНР се обръща към хората в България.

Режисьорът на документалния филм за Кристиан Таков е „Будител на годината“ за 2024 г.

„Причината, поради която продължаваме да провеждаме тази инициатива, е да покажем на хората добрия пример. Думата „будител“ е уникална за българския език. Тя няма еквивалент никъде другаде“, каза в „Тази сутрин“ Милен Митев, генерален директор на БНР.

„Тази година сред финалистите има хора, които са организатори на доброволчески инициативи. Има хора, които се борят за подобряване на пътната безопасност. Има хора, които се борят с вредните навици у младите. Има и хора, които се стремят към промяна със силата на словото и перото“, каза още Митев.

„Будител на годината 2024“: В 11 издание на кампанията бяха получени стотици номинации

По думите му това, което обединява всички тези хора, е желанието, с което отделят своето време и усилия не за себе си, а за каузи, които помагат на цялото общество.

„Хубаво е всички да видят, че има такива хора сред нас и да се вдъхновят от тях. Това е смисълът“, посочи Милен Митев.

Никола Рахнев, основател на инициативата „Гората.БГ“, е в журито на конкурса.

Димитър Гилев е „Будител на годината 2022“

„България е пълна с добри хора. Времената, в които живеем са трудни. Имаме нужда отново от повече свобода, от справедливост. От това обществото да разбере и осъзнае, че силата да създава света такъв, какъвто иска да бъде – по-добър и по-светъл, е в неговите ръце“, каза Рахнев.

„Много трудно ни беше на нас като жури да изберем 10 най-добри, но финалистите са изключителни хора. Представете си да помогнете на хиляди деца и ние имаме три такива каузи“, посочи Никола Рахнев.

„Кръв, насилие и отвратителни истории достатъчно виждаме. Нека обаче да гледаме и добрите“, допълни той.

