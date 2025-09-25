Шефът на КЗК: Цените в големите вериги не растат, но надценките стигат до 100%

Комисията за защита на конкуренцията няма пряк ангажимент за нивото на цените. Това заяви в „Лице в лице“ председателят на държавния регулатор Росен Карадимов. Той допълни, че активно участват в кампанията по смяна на валутата и борбата със спекулата.

„Комисията има пряко отношение към забранените споразумение и господстващото положение. Аз не мога да ви търся сметка защо тази чаша с водя я продавате за 5 лв. Ако обаче съседния магазин я продава също за 5 лв. и аз заподозра, че вие сте се уговорили да я продавате на 5 лв. То тогава влизат правомощията на КЗК“, уточни шефа на звеното.

По думите му през последните месеци са проверени над 500 обекта и периодично се следи на какви цени се продава в тях. „Диаграмите показват равно плато. Цените не са поскъпнали, но веригите имат между 50% и 100% надценка на борсовата цена. При средноевропейски нива от 30-35%. Това показва тежка структурна деформация на цял един пазар. Това не е проблем на еврото. Това е проблем през последните 40 г.“ посочи шефът на КЗК.

Според него тази ситуация е резултат на унищоженото производство, липсата на кооперативи и структури на българските производители, които да застанат срещу веригите“ предупреди Карадимов.

Той даде пример с Германия, където производителите диктуват условията на веригите. „У нас е обратното, веригата допуска производителя, ако той приеме нейната цена,“ допълни той.

Карадимов допълни, че докато цените на храните в големите вериги засега са стабилни, в сферата на услугите поскъпването е „безобразно“. Споре него фризьори и водопроводчици увеличават цените, често оправдавайки се с общото поскъпване или с предстоящото въвеждане на еврото, въпреки че валутната промяна не е реална причина.

Карадимов обясни, че са необходими законови промени и политическа воля, за да се спре порочната практика. Затова КЗК настоява за приемането на нова нормативна уредба, която да засили контрола върху нелоялните търговски практики. В момента санкциите при нарушения са до 300 хил. лева, докато за други нарушения, като подвеждаща реклама, глобите достигат 10% от оборота на нарушителя.