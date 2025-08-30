Търговците у нас масово не спазват правилата за изписване на цените в евро и лева. Това установяват проверките на Комисията за защита на потребителите.
Кои са най-честите нарушения?
Законът за въвеждане на еврото изисква цената в лева и цената в евро да бъдат изписани на етикетите по еднакъв начин - с еднакъв цвят, еднакъв шрифт и еднакъв размер. Това позволява на потребителите лесно да се ориентират.
„Ами…как, нали пише, и разбирам от това, което чета - кое е евро, кое е лева, всичко си е записано“, обяснява ни жена пред столичен супермаркет.
В този случай парите, които спестяваме от промоцията са на написани с големи цифри в лева и с малки за равностойността в евро.
Съгласно закона обаче това не е редно.
Трябва размерът да е еднакъв и в евро, и в лева.
„Ами, на първо място се забелязва по-ниската цена, която се оказва в евро, голямо объркване настава“, казва ни друг потребител.
Точно защото човек е склонен да забелязва първо по-ниската цена, затова законът и добрата търговска практика изисква „по-ниската цена“, която е в евро и „по-високата“, която е в лева да са изписани еднакво, тъй като на практика това е една и съща цена.
