Социолог: Има кандидати за политическа алтернатива, има и търсене

По думите му най-големият проблем в страната е свързан с цените и това социално напрежение не бива да се подценява

17:47 ч. 23.09.2025 г.

„Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус. Енергията на обществото като се изхаби един път, след това трябват десетилетия да се възобнови. Там, където няма алтернатива, няма нищо.“

Това посочи Димитър Аврамов, политолог в предаването „Лице в лице“.

„2021 г. никой не беше чувал за Кирил Петков и Асен Василев, 5 месеца след това станаха първа политическа сила. Може да се появи нещо отнякъде, което не го предполагаме днес. Кандидати за политическа алтернатива има, и търсене има. Това сочи освен социологията и числата от последните 3 години за избирателната активност. Средна избирателна активност за последните 25 години 3,75 млн. На последните три парламентарни избори – 1 млн. по-малко. Това говори за това, че хората не виждат представителство сред тези субекти“, обясни Димитър Ганев, социолог. 

Крум Зарков: Борисов не е загубил усета си и разбира, че настъпва мотика

По думите му най-големият проблем в страната е свързан с цените и това социално напрежение не бива да се подценява.

„Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация в страната“, посочи Аврамов.

„Политическата битка у нас изглежда като битка за това кой да командва, а не как да се управлява“, каза още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

