Под линията на бедност за 2026 г. попадат 21, 6 процента от гражданите (ВИДЕО)

Под линията на бедност за 2026 г. попадат 21, 6 процента от гражданите - това не е толкова различен от средния процент за страните на ЕС. Само 790 000 хора с увреждания въз основа на линията на бедност ще им се сметнат тези интеграционни добавки всеки месец. Около 450 000-500 000 ще получат помощи за отопление въз основа на линията на бедност, заяви в предаването "Лице в лице" бившият социален министър Христина Христова.

На въпроса какво е точно линия на бедност Христова обясни: Линията на бедност отскоро стана основа за определяне на всички видове социалния плащания в България - месечните социални помощи, помощите за отопление, месечните финансови помощи, за хората с увреждания, по закона за закрила на детето - наистина вече има голяма роля и така и трябва да бъде, защото години наред ставаше така по един гарантиран минимален доход, който 15 г. беше 75 лева.

Т.е сега има линия на бедност и този, който има нужда от помощ според парите, които получава, взима и допълнителна социална помощ, заяви бившият министър.

По различни изследвания за дела на сивата икономика - европейски и български - България се движи 23% и 34% - и най-долният процент е голям, и високият е голям, според бившата министърка. Изследването е с индиректни показатели, защото по дефиниция тя е скрита. Би могло да се отрази приблизително. Според Христова с пари от сивата икономика може да се захрани пенсионната система

2037-та година трябва да станат равни възрастта на мъжете и жените за пенсиониране - 65 г. В последните години в България продължителността на живота се е увеличила с 10 г, очаква се до 2070 г. - с още 10 г. да се увеличи, заяви Христова и продължи - това си остава тема за преосмисляне, именно от гледна точка на тежестта на пенсионните системи, от гледна точка на тяхната финансова устойчивост, както и при сегашната демографска ситуация в Европа и недостигът на работна ръка, участието на възрастните работници на пазара на труда.