„Постановлението, което ще внесем, ще увеличи линията на бедност, която става 764 лева, Това е 126 лева увеличение или 19,7% и касае много хора в страната. Не е само суха цифра“, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Бизнесът е съгласен с предложението. Според синдикатите обаче линията на бедност трябва да бъде по-висока с 18 лева - 782 лева или 400 евро, за да отразява инфлацията и да осигури защита за уязвимите групи.

От Линията на бедност зависи определянето на размера на редица помощи и социални плащания.

Гуцанов обясни, че новата линия на бедност ще увеличи доходите на над 790 000 души с трайни увреждания.

„За част от тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. В закона е записано, че техните помощи се определят процентно от линията на бедност в зависимост от процента на увреждане. Ще се разшири с около 45 000 души броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и на помощ за отопление. Общият им брой ще достигне 483 000. С повишаването на линията на бедност се повишава минималният доход, под които те имат право на тази подкрепа“, заяви социалният министър.

Той добави, че с новия размер ще помогнем и за децата.

Около 4100 деца ще получават по-висока помощ, за да подпомогнем семействата им и така да намалим изоставянията. Помощта за тях може да надхвърли 840 лв. Над 1,4 млн. души в България живеят под новата линия на бедност според данни от изследването „Статистика на доходите и условията на живот от 2025 г.“ Това е над 1/5 от населението на страната ни (21,7%). Не бива да допускаме задълбочаване на неравенствата“, смята Гуцанов.

Средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лв., което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 г. Това става ясно от данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в областта на доходите.

За периода април – юни 2025 г. средната заплата е била най-висока в София-град – 3489 лв. Това е с 35,7 на сто повече в сравнение със средното възнаграждение за цялата страна. Най-голям ръст на средната заплата спрямо година по-рано е отчетен в Благоевград – с 20,3%, Търговище – 18,3% и Смолян – 17,3%.

