Няма изненада на изборите в Пазарджик. Това заяви в „Лице в лице“ бившият министър на правосъдието и депутат Крум Зарков. По думите му резултатите нямат значение заради нарушенията в деня на вота.

„Ние живеем във време с ускорена деградация на демокрацията, така че това е нормално. Преди няколко години видяхме как се правят избори в село Галиче, днес го видяхме същото в областен град с 50 хил. жители и ако продължаваме така, скоро ще го видим и на нашите врати. Ние не можем да проведем честни избори – от една страна държавата не може да наложи спазване на правилата, от друга – ние като общество, хората отказват да си упражняват правата“, каза политикът.

Според Зарков гражданските арести, които се появиха в някои населени места, показват отчаянието на хората, но и опасна тенденция към самоуправление. „Хората си купуват камиони, за да извозват боклука сами. Организират си граждански арести. Това е самоуправление, което никой не знае докъде може да стигне“, коментира той.

„Първата сила има 17% от 35% гласували или около 5000 гласа. ГЕРБ са шести, БСП пред тях, но стойностите са толкова смешни, че няма смисъл да се коментират. Целият процес с колите, от които се вадят пачки, е толкова порочен, че не виждам смисъл да обсъждам резултати“, каза той.

Крум Зарков постави въпроса кой всъщност е призван да защитава демокрацията – прокуратурата, МВР, антикорупционната комисия или гражданите. „Не е нормално 29 депутати да определят дневния ред на целия парламент. Той предупреди, че институционалната имунна система на държавата е „сериозно увредена“ и ако изборите не дават решения, „улицата ще започне да ги търси“.

По повод спора около мандата на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Зарков беше категоричен: „Законът е съвършено ясен. От 21 юли шестте месеца изтекоха. Никой не може да бъде главен прокурор повече от този срок“.

Според него опитите да се търси ново тълкуване на закона целят неясно удължаване на мандата и заобикаляне на конституционната логика. „Очевидно има хора, които просто не искат да прочетат закона. Това не би било проблем, ако не ставаше дума за органите, които трябва да го прилагат“, подчерта той.

Зарков коментира и делото срещу задържания кмет на Варна Благо Коцев, което според негови съпартийци представлява политическа репресия. „Възможно е всичко да се твърди, въпросът е кое е убедително. Но мотивите, по които той е държан в ареста, изглеждат неубедителни, появяват се свидетели, които после се отказват от показанията си, и твърдят, че им е оказван натиск“, заяви той.

Особено обезпокоителен според него е фактът, че ДАНС е екстрадирала чужд гражданин за пране на пари, а след две седмици същият човек се е върнал като свидетел. „Това въобще не е нормално. Такива истории не могат да оставят у хората усещане за справедливост“, каза Зарков.

