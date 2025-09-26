„Очакванията са Плевен да излезе от дневния воден режим до Нова година. Количествата по магистралния водопровод Черни Осъм са паднали от 110 л/сек до около 50 л/сек и намаляват“.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред bTV.

Въпреки това, според министъра, часовете с вода са разширени с по 1–2 часа в най-тежките зони благодарение на: зониране и подмени по вътрешната мрежа; включване на нови и възстановени сондажи/кладенци; реанимация на помпена станция, „за която никой не помнел“, с очакване за още ~50 л/сек.

Иванов обяви, че в началото на седмицата ще представи на място пълен план пред гражданите.

Той коментира и Брезник, като обясни, че проблемът е локален за града и е свързан с манган при ниски нива в основния източник.

Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

„От действията, които са предприети от общината, на база на проекти, които отпускат като средства МРРБ, ефектът вече видим. До месец ще се изолира този водоизточник, който замърсява водата с манган,  поради низките нива и от допълнителни водоизточници, които са разработени, ще бъдат заменени съответно с водопроводите, които сме направили“, обясни Иванов.   

Министърът определи ситуацията като резултат от „пропилени години без рехабилитация на мрежите“ и отсъствие на координация.

Посочи като спешна рамка сумата 3,7 млрд. лв. за най-критичните довеждащи и разпределителни водопроводи в страната.

