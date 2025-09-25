Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави допълнителни количества бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов.
Община Плевен получи 42 336 литра изворна вода, с които ще бъдат обезпечени нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.
За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра вода, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.
Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви.
