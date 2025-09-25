dalivali.bg
България

Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

Целта е да се обезпечат нуждите на детски градини, учебни и социални заведения

Снимка: Държавен резерв

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:05 ч. 25.09.2025 г.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави допълнителни количества бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов.

Община Плевен получи 42 336 литра изворна вода, с които ще бъдат обезпечени нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.

За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра вода, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.

Държавният резерв: За 3 г. са раздадени над 2 милиона литра вода, наличните количества са в милиони

Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви.  

