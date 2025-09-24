Ивайло Иванов: Европа може да се справи във войната в Украйна, дори при по-слабо участие на САЩ

Светът навлиза в нов етап на геополитическо напрежение – войната в Украйна продължава, конфликтът в Близкия изток се изостря, а ролята на Съединените щати изглежда все по-нееднозначна.

След години, в които Вашингтон беше основният дипломатически посредник и военен гарант, днес тонът е различен: Америка изпраща оръжие, но сигналите за дългосрочен ангажимент отслабват. На този фон Европа започва да усеща, че трябва да поеме по-голяма отговорност – както във военно, така и във финансово отношение.

За тези промени говори международният анализатор Ивайло Иванов в предаването „Лице в лице след Новините“ по bTV.

„Мисля, че ние го виждаме – намаляването на участието на САЩ като дипломатически посредник“, заяви той.

Според него Вашингтон вероятно ще остане „като продавач на оръжие, което Европа ще купува и ще предоставя на Украйна“, но политическото му присъствие ще отслабва.

„По-скоро вървим към ситуация, ако не видим нещо съществено или пък Доналд Тръмп да ни изненада, към оттегляне на САЩ и дезангажиране с този проблем“, прогнозира Иванов.

На въпрос дали Европа и Украйна могат сами да се справят, той беше категоричен:

„Могат да се справят. Разбира се, това означава, че Европа трябва да бъде много по-целенасочена, много по-обединена. В някои отношения Европа все още няма някои способности, които трябва да продължи да получава от САЩ, и се надяваме това да продължава. Но от гледна точка на финансова и в голямата си част военна помощ, Европа може да се справи.“

Иванов посочи, че и украинският президент вече акцентира върху други приоритети:

„Виждаме, че Зеленски вече не говори толкова много за военна подкрепа. Очевидно моментното въоръжение и техника са достатъчни. По-скоро въпросът опира до гаранции и финансова помощ, тъй като тя е важна, за да функционира украинската държава.“

По думите на експерта бъдещата американска политика зависи от изборните резултати:

„Ако Доналд Тръмп предприеме нещо неочаквано, може да видим промяна. Но засега тенденцията е към оттегляне и дезангажиране.“

Ивайло Иванов коментира и случващото се в Газа след като няколко европейски държави признаха Палестина:

„За съжаление, това не може да промени хода на войната в Близкия изток. Не мисля, че „Хамас“ може да бъде унищожен по начин, по който израелският премиер си го представя.“

И подчерта, че военната стратегия на Израел поражда вътрешно и международно напрежение:

„Доста лесно е всеки, който твърди, че тази стратегия ще гарантира дългосрочен мир за Израел, да бъде опроверган. Висшестоящи израелски военни и голяма част от обществото не виждат изход от ситуацията по начина, по който политическото ръководство я води“.