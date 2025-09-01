Много са комплексни причините за всичко, което се случва по пътищата ни, каза в „Лице в лице“ Ангел Попов, експерт по пътна безопасност и бивш зам.-министър на транспорта.

„Манталитетът на българина е така изграден, без да обиждам никого – ние не обичаме да спазваме заповеди, закони, наредби“, каза той.

Попов разказа и че е бил свидетел на пореден инцидент с пострадал с тротинетка в София. Мъжът не е бил с никакво предпазно облекло или каска.

„Това е манталитетът – по закон не е нужно, но ние трябва да се пазим сами. Не може държавата всичко да направи в наша полза. Скачаме срещу новите глоби, срещу новите намерения на държавата да въведе по-строги мерки. Трябва при рецидив да се отнеме книжката“, на мнение е експертът.

„Предстои да се засича средната скорост. От два дни следим шофьорите и те са изключително внимателни. Значи може“, коментира Ангел Попов.

Според него това е много правилна мярка и тя ще има ефект.

От петък, 5 септември, тол камерите започват да засичат средната скорост на автомобилите.

