Д-р Мирослав Ненков опроверга тезите, че парацетамолът причинява аутизъм.

Според Тръмп и неговите здравни съветници употребата му води до ментални проблеми.

„Това са измислици и лъжи. Няма научни доказателства парацетамолът да предизвиква аутизъм,“ каза д-р Ненков.

Той напомни, че всеки медикамент има странични ефекти, които се дозират и управляват. Листовките звучат плашещо, защото описват всички възможни реакции – често изключително редки – и се пишат с оглед юридическата отговорност на производителите.

„Всеки медикамент се дозира точно. Отровата може да е лекарство, може и да е отрова. Най-простият медикамент за глава ацетилсалициловата киселина, която има много търговски имена, е много хубав обезболяващ медикамент и сваля температурата, но при прекаляването може да продупчи стомаха. И това е факт. И се знае. И това определя дозата. Това определя с ацетилсалициловата киселина да се пие друго лекарство, което да пази стомаха. Но това Тръмп или този там Кеннеди Младши не могат да го знаят. Защото те не знаят нищо. Те си измислят някакви неща и ги разказват на хората, за да бъдат интересни. Бог знае защо. Но всъщност това е ужасно вредно“, каза лекарят.

Съветът му е решенията за прием на лекарства да се вземат с лекуващия лекар, а не с „Гугъл“.

„Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца и прекомерните екрани“, каза специалистът.

Ненков коментира и темата с дълговете на болниците.

„Причината за хроничните дефицити в част от държавните и общински болници е лошо управление и злоупотреби с обществени поръчки. Краде се и то много“, заяви той.

Според него има държавни лечебни заведения, управлявани като добри стопани, които се справят и с „недофинансирани“ пътеки — и такива, които прекатерват разходи и „чакат някой да им плати дълговете“.

За надписването на клинични пътеки Ненков заяви, че някои болници така оцеляват.

Електронното досие е крачка напред, защото пациентът вижда веднага какво е отчетено на негово име и може да реагира. Не е панацея, но при активни граждани ще има по-малко злоупотреби, смята той.

