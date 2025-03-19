„В началото на този месец кметът на Истанбул Екрем Имамоглу си подаде документите да бъде утвърден като кандидат-президент на Народнорепубликанската партия. Сега в неделя той най-вероятно щеше да бъде утвърден като кандидат от опозицията на Ердоган.“ Това обясни международният анализатор Владимир Чуков.

Арестуваха кмета на Истанбул

Според него ако това се беше случило преди две години, сега турският президент е нямало да се казва Ердоган.

„Но егоизма на тогавашния лидер на Народнорепубликанската партия надделя и той се появи като опонент на Ердоган, а той е нехаризматична личност за разлика от истанбулския кмет“, обясни той.

Изберете магазин

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Advertisement

Чуков добави, че това е шестото дело, което се завежда срещу него, като във всички случаи под въпрос се поставя неговата диплома за висше образование от Кипър.

Турската опозиция призовава за национални протести след задържането на кмета на Истанбул

„И той като Ердоган е завършил бизнесадминистрация. А в Турция не можеш да заемаш такава висока длъжност, ако нямаш висше образование. И така могат да го отстранят автоматично от участие изборите“, посочи той.

Екрем Имамоглу би могъл да спечели изборите и да измести Ердоган, допълни той.

Според Чуков може да започнат и протести скоро в Турция. 

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 