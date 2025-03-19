„В началото на този месец кметът на Истанбул Екрем Имамоглу си подаде документите да бъде утвърден като кандидат-президент на Народнорепубликанската партия. Сега в неделя той най-вероятно щеше да бъде утвърден като кандидат от опозицията на Ердоган.“ Това обясни международният анализатор Владимир Чуков.

Според него ако това се беше случило преди две години, сега турският президент е нямало да се казва Ердоган.

„Но егоизма на тогавашния лидер на Народнорепубликанската партия надделя и той се появи като опонент на Ердоган, а той е нехаризматична личност за разлика от истанбулския кмет“, обясни той.

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Чуков добави, че това е шестото дело, което се завежда срещу него, като във всички случаи под въпрос се поставя неговата диплома за висше образование от Кипър.

„И той като Ердоган е завършил бизнесадминистрация. А в Турция не можеш да заемаш такава висока длъжност, ако нямаш висше образование. И така могат да го отстранят автоматично от участие изборите“, посочи той.

Екрем Имамоглу би могъл да спечели изборите и да измести Ердоган, допълни той.

Според Чуков може да започнат и протести скоро в Турция.

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