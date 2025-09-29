Александър Попов: Никой не очакваше това, което се случи на Световното по волейбол

„Това беше голяма изненада. Момчетата загатваха от миналото лято, че имат потенциал. Началото на лятото също беше обещаващо, но това, което се случи на самото Световно първенство, никой не е очаквал. Може би затова радостта е по-голяма“, каза в „Лице в лице“ Александър Попов от Управителния съвет на Федерацията по волейбол.

По думите му най-важното нещо в спорта е талантът, но не може само с него.

„Освен него трябва и много труд и това не е клише. В каквато и сфера да се погледне има много талантливи хора, които не влагат достатъчно труд“, каза той.

„Волейболът през годините е дал много на България – много повече от футбола и баскетбола като колективен спорт. Една малка държава като нашата трябва да фокусира вниманието си в сферите, където има шанс да се покажем пред света. Волейболът е такава сфера“, каза Попов.