bTV с извънредна промяна в програмата си и специално издание на „Тази сутрин“, посветено на волейболистите ни, които се завръщат у дома.

Ще излъчим на живо пристигането на световните вицешампиони.

В 17:30 пък започва извънредно студио на bTV, посветено на волейболните ни герои, които ще се срещнат със своите почитатели пред катедралния храм „Александър Невски“.

Очаквайте ни - ще ви направим съпричастни с емоциите на спортисти и фенове.

