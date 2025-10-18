Брюксел реши да отпаднат митата за внос на няколко селскостопански продукти от страната, сред които е и гроздето. Кристина Баксанова и операторът Константин Димитров ни срещат с бесерабски българин от Тараклия - един от известните лозарски региони.

Лозята на Тараклия в сезона на гроздобера. Районът е един от известните центрове на винопрооизводството в южна Молдова и известен още като малката България. 70% от населението в Тараклия са етнически българи, които вече повече от 200 години пазят езика и традициите на своите предци.

В Тараклия разказват, че когато българите се заселват в региона - носят със себе си от родината лозови резници.

Част от тези лозови масиви сега са на семейството на Сергей Ризов.

Снимка: bTV

Преди близо 20 години бесерабският българин, който завършва Стопанската академия в Свищов, напуска финансовия свят и развива собствен бизнес. Започва да отглежда грозде, а преди пет години - и да произвежда вино.

„Идеята беше да съхраним своето, българското - като традиция. Виното е свързано и с еногастрономията - това е ястие, това е гостоприемство, това са обичаите и празниците като Трифон Зарезан, Димитровден. Идват гости от цяла Молдова. Само у българите го има това нещо, тук при нас“, разказва Сергей Ризов.

Снимка: bTV

Семейната изба е от по-малките частни винопроизводители в странната, но с годините успява да стане разпознаваема.

Сергей Ризов казва, че през последната година се наблюдава по-голям износ на десетно грозде от Молдова за Европа, предимно за Румъния. Убеден е, че премахването на европейските мита ще помогне на бизнеса.

Снимка: bTV

Той казва, че тази година е добра за реколтата. В Тараклия се готвят за Димитровден. Ще го празнуват според българските традиции и с чаша вино.

