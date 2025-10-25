„Добре, ти вече не си мой син“: От ваксаджийче в Истанбул Мусин стига до всички кътчета по света

Отвеждаме ви в каменистите пустини на Северна Месопотамия и далечния град Мардин в Турция. С помощта на кюрда Мусин, който от ваксаджийче по истанбулските улици стига до всички кътчета по света.

Неговата история разказват Станчо Станчев и операторът Константин Димитров.

Мусин Есен е екскурзовод из чудесата на древна Месопотамия, днешен Мардин, Южна Турция.

"Роден съм в Мардин, малката провинция Дерик през 1987 година. Когато станах на 5-годишна възраст, семейството ми се премести в Истанбул", разказва той.

"Когато навърших 6, баща ми ми даде малка кутия. Имах няколко цвята и четки. Станах ваксаджия - сещате се - полирах обувки. Правех пари по улиците на Истанбул. Бил съм и носач. Пренасях колички по пазарите за удобство на хората. Работил съм и по строежи, носех цимент от 50 килограма - почти колкото моето тегло", споделя Мусин.

След земетресението от 1999 година семейството на Мусин напуска Истанбул и се връща в Мардин, а момчето иска да открива света.

"Когато навърших 8, баща ми каза да спра с ученето, че е време да работя вече, но исках да уча, да чета, да се развивам. Водих борба с него, казах му, че ще отида в гимназия, на което той отговори: "Добре, ти вече не си мой син."

Мусин учи английски - влюбен е в западната култура и музика. Харесва Майкъл Джексън и "Били Джийн".

"Интересът ми към музиката ме накара да следя какво говорят. Така почнах да уча дума по дума. Интересът ми към английския ме насочи към туризма. Когато завърших университет, тръгнах на запад към Бодрум, Анталия, работих в хотели. Беше ми мечта да видя океаните, Рим, Париж и затова кандидатствах за работа на круиз", разказва кюрдът.

Така Мусин обикаля целия свят, заживява в Съединените щати, но любовта и дъщерите му го връщат в Мардин. Той и семейството му са част от над 20-милионното кюрдско население на турската територия.

"Понякога нещата са добре, понякога воюваме с властите. Но мога да кажа, че ситуацията се подобрява. Преди 25 години не можехме да говорим езика си на публични места, докато днес е все по-добре", казва мъжът.

Мусин не използва социални мрежи, но се стреми да свързва всички посетители на неговите земи с историята на древния свят.

