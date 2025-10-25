dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 17°
15 Слънчево 18°
16 Слънчево 18°
17 Незначителна облачност 18°
18 Облачно 16°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време

Последни новини

Триумфална арка и бална зала XXL: Защо ремонтът на Белия дом предизвика критики?

Триумфална арка и бална зала XXL: Защо ремонтът на Белия дом предизвика критики?
Сигурността в Черно море: Коментар на пенсиониран контра-адмирал с опит в румънското военно разузнаване и назначения в Москва и Киев

Сигурността в Черно море: Коментар на пенсиониран контра-адмирал с опит в румънското военно разузнаване и назначения в Москва и Киев

Sea Baby на Украйна: Морските дронове, неутрализирали руския черноморски флот

„Буквално ще се върнем в 1992 г., когато купувахме бензин в туби и контрабандирахме гориво през Дунав“

Водният урок за Валенсия - равносметка на пострадалите и на властта

Допълнителен данък, ако плащаш само в брой в Гърция

Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“

Здравното министерство обмисля безплатна грипна ваксина и за децата

ГЕРБ за бюджета: Няма да има промяна в данъците. Опозицията: Бюджетът закъснява

Специалният пратеник на Владимир Путин по икономическите въпроси е в САЩ
Предавания bTV Светът

„Добре, ти вече не си мой син“: От ваксаджийче в Истанбул Мусин стига до всички кътчета по света

Той се стреми да свързва всички посетители на неговите земи с историята на древния свят

Станчо Станчев Станчо Станчев

Публикувано в  13:50 ч. 25.10.2025 г.

Отвеждаме ви в каменистите пустини на Северна Месопотамия и далечния град Мардин в Турция. С помощта на кюрда Мусин, който от ваксаджийче по истанбулските улици стига до всички кътчета по света.

Неговата история разказват Станчо Станчев и операторът Константин Димитров.

Мусин Есен е екскурзовод из чудесата на древна Месопотамия, днешен Мардин, Южна Турция.

"Роден съм в Мардин, малката провинция Дерик през 1987 година. Когато станах на 5-годишна възраст, семейството ми се премести в Истанбул", разказва той.

Ексклузивно: Пред bTV говори първият братовчед на Башар Асад

"Когато навърших 6, баща ми ми даде малка кутия. Имах няколко цвята и четки. Станах ваксаджия - сещате се - полирах обувки. Правех пари по улиците на Истанбул. Бил съм и носач. Пренасях колички по пазарите за удобство на хората. Работил съм и по строежи, носех цимент от 50 килограма - почти колкото моето тегло", споделя Мусин.

След земетресението от 1999 година семейството на Мусин напуска Истанбул и се връща в Мардин, а момчето иска да открива света.

"Когато навърших 8, баща ми каза да спра с ученето, че е време да работя вече, но исках да уча, да чета, да се развивам. Водих борба с него, казах му, че ще отида в гимназия, на което той отговори: "Добре, ти вече не си мой син."

Мусин учи английски - влюбен е в западната култура и музика. Харесва Майкъл Джексън и "Били Джийн".

"Интересът ми към музиката ме накара да следя какво говорят. Така почнах да уча дума по дума. Интересът ми към английския ме насочи към туризма. Когато завърших университет, тръгнах на запад към Бодрум, Анталия, работих в хотели. Беше ми мечта да видя океаните, Рим, Париж и затова кандидатствах за работа на круиз", разказва кюрдът.

Така Мусин обикаля целия свят, заживява в Съединените щати, но любовта и дъщерите му го връщат в Мардин. Той и семейството му са част от над 20-милионното кюрдско население на турската територия.

Надежда в Близкия изток: Как палестинци и израелци работят заедно за мир?

"Понякога нещата са добре, понякога воюваме с властите. Но мога да кажа, че ситуацията се подобрява. Преди 25 години не можехме да говорим езика си на публични места, докато днес е все по-добре", казва мъжът.

Мусин не използва социални мрежи, но се стреми да свързва всички посетители на неговите земи с историята на древния свят. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След ареста на д-р Станимир Хасърджиев НПО се разграничи от него, призна за личните му проблеми

След ареста на д-р Станимир Хасърджиев НПО се разграничи от него, призна за личните му проблеми
Само за два дни: Чешки граждани събраха около 550 000 евро за ракета за Украйна

Само за два дни: Чешки граждани събраха около 550 000 евро за ракета за Украйна
Катастрофа с участието на патрулка блокира Подбалканския път

Катастрофа с участието на патрулка блокира Подбалканския път
Марк Рюте: Изпращането на ракети „Томахоук“ на Украйна все още е вариант

Марк Рюте: Изпращането на ракети „Томахоук“ на Украйна все още е вариант
След гонката с жертва: Съдът остави в ареста мъжа, причинил катастрофа на Подбалканския път

След гонката с жертва: Съдът остави в ареста мъжа, причинил катастрофа на Подбалканския път
Тази сутрин
Снимка: Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Снимка: Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Снимка: Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Лице в лице
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Снимка: Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Тази събота и неделя
Снимка: Празник на еленския бут
Празник на еленския бут
Снимка: Солен пай с кори за баница
Солен пай с кори за баница
Снимка: С фолклор в сърцето
С фолклор в сърцето
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система