В деня на будителите ви отвеждаме на 2000 км от България. В арменската столица Ереван българският език, култура и поезия имат свой втори дом - училище „Пейо Яворов“.

В един от тихите квартали на Ереван, само на няколко минути от центъра, паметникът на Пейо Яворов посреща всяка сутрин стотици арменски деца, тръгнали към училището, което носи неговото име.

Духът на поета се усеща във всеки ъгъл – от библиотеката, пълна с негови творби, до малкия музей, посветен на живота му.

Из експонатите ни развеждат ученичките Нере и Нере – с еднакви имена и еднаква любов към българската култура.

Пейо Яворов е усетил страданието на арменския народ. Неговото стихотворение „Арменци“ е отговорът, чрез който осъжда несправедливостта.

От осем години момичетата са част от училищния танцов състав, където учат български народни хора. Други техни съученици пеят на български език.

Директорът Наира Закарян се гордее, че оглавява 131-во основно училище, кръстено на българския поет преди повече от шест десетилетия – в знак на благодарност от арменския народ за стихотворението Арменци, с което Яворов възпява съдбата на арменските бежанци, избягали от масовите и систематични кланета срещу норада им в Османската империя.

„Пейо Яворов е мост между народите ни. Нашата благодарност към него го държи близо до сърцата ни“, казва Наира Закарян.

В училището дълги години се е преподавал български език, но след преместването на учителката в Пловдив групата остава без преподавател и днес все още се търси неин заместник.

В училището децата са насърчавани не само към изкуство, но и към наука. С подкрепата на България е създадена инженерна лаборатория, в която учениците изучават роботика и програмиране.

В далечен Ереван споменът за един български поет продължава да живее в песните, в усмивките и в сърцата на децата, които полагат цветя пред паметника му в знак на уважение.

