Над 4 милиарда евро събраха в София представители на оръжейната индустрия на България и Чехия. Огромният бюджет е по европейската програма за отбрана СЕЙФ.

България разгръща дълбока модерназационна програма за всички видове въоръжени сили, коментира Румен Радев.

Европа поема курс към усилване на отбраната си. Военният сектор сектор в индустрията на Европа и България ще е най-бързо растящият през следващите години и ще движи политиката, но и икономикта. Защо точно България и Чехия се оказват важни партньори в този процес", ни разказва Михал Рендла от чешкото министерство на отбраната:

"България е вторият ни по големина експортен пазар, според неотдавнашния доклад за търговията с военни материали. Това е просто доказателство за важността на нашето сътрудничество в областта на отбранителната промишленост"

Тази седмица стана ясно, че Чехия предлага на българската армия нови самолети L-39, на които да се обучават бъдещите пилоти на българските F16. Чехия, от своя страна, е третата държава, в която България изнася най-много военна продукция след Полша и Румъния. Причината за това е верига на доставки, изградена след началото на руската инвазия в Украйна. През февруари 2022 година Чехия изпразва всички свои складове с боеприпаси и ги изпраща в помощ на Украйна, а България започва да пълни чешките складове с нови снаряди. Този процес продължава и до днес, като формално нашата страна изнася за Чехия, но процесът, който движи големия оборот, е на украинският фронт.

Очевидно е, че имаме чешка инициатива за боеприпаси, която силно подкрепя нашите украински партньори предимно с боеприпаси с голям калибър, казва Михал Рендла.

Боеприпаси за 13 милиарда лева е изнесла България след началото на пълномащабната война, като в тази статистика не влиза настоящата година, която бележи нов растеж на износа. Милиардите по европейската програма СЕЙФ поставят отбранителната индустрия пред нов етап. И същевременно производителите в европа пред вътрешна конкуранция.

Защото не можем да се конкурираме със западните гиганти като Thales, Airbus, Leonardo и т.н. Наистина е трудно да бъдем на тяхното ниво. Така че нашата позиция е да се опитаме да вкараме нашите компании във веригите за доставки на тези най-големи компании. А по отношение на програмите за научноизследователска и развой на дейност, например Европейския фонд за отбрана,където се подготвят големите пари и големите проекти. Опитваме се да намерим добри партньори за това, за да сформираме консорциуми между малки и средни предприяти, коментира Рендла.

Чешката отбранителна промишленост разшири производствените си капацитети по отношение на производството на боеприпаси, по отношение на модернизацията на бронирани машини, камиони и др. Нашата отбранителна промишленост трябва да задоволява нуждите на чешката армия, както и на нашите съюзници, а също и на украинските нужди, защото Украйна е най-голямата ни експортна територия засега, казва още Рендла.

Отбранителната индустрия под прицел: Гарантирана ли е сигурността на нарастващия военен сектор?

Очакваната милиардана инвестиция в предприятието за снаряди ВМЗ Сопот и нарастващата значимост на българското производство на боеприпаси и все по-широка гама военна техника, поставят и въпроса със сигурността на производството. Българската и чешката оръжейни индустрии са обект на саботажи още след началото на частичната агресия на Русия срещу Украйна през 2014 година. През октомври и декември същата година бяха взривени складове за боеприпси в Чехия .

Там се съхраняват боеприпаси на компнията на българския оръжеен производител Емилиян Гебрев. Малко по-късно, през 2015 г. е направен опит собственикът на българските заводи да бъде отровен в София. Разследването на службите в Чехия бързо доказа, че те са причинени от агенти на руското военно разузнаване ГРУ. В рамките на месеци след инцидента дори е разкрито саботажното звено на ГРУ, изпълнило поръчката. Реакциите са драстични. Чехия дори иска от Русия компенсация за щетите.

"Това беше трагедия. Двама души загубиха живота си. Реакцията на Чехия беше доста сурова по отношение на засилване на контраразузнавателните мерки, също и протоколите за сигурност в тези конкретни складове. Засилихме сътрудничеството в разузнаването с нашите съюзници от ЕС и НАТО. И това доведе до факта, че Росатом беше изключен от търга за атомна електроцентрала в Чехия. Да кажем, дипломатическата последица от това беше, че изгонихме 18 руски дипломати, официално дипломати, но те бяха оперативни служители на ГРУ под дипломатическо прикритие. Така че, това имаше сериозни последици за двустранните ни отношения с Руската федерация.", разказва Рендла.

"Самата прокуратура го каза. Мен като ме отровиха, сина ми и директора ми. Самият главен прокурор се изказа за някакви руколи, след това самият той призна, че това не е, а това са руски агенти. Самата прокуратура ги призна. И наблюдаващ прокурор по това дело е човек, който е бил изпратен на обучение в Москва. То няма какво да се коментира. Няма какво да се говори. Ако не бяха външни разследващи всичко щеше да си остане в забвание и до ден днешен. Въобще нищо няма да се знае, а дори когато се знае ние правим всичко възможно да го заметем", коментира Емилиян Гебрев от гостуването му в "Тази събота и неделя" на втори юли, 2023-та.

Външните разследващи, разкрили поръчката и изпълнителите, опитали да убят Гебрев в София, са чак във Великобритания, 3 години по-късно, докато у нас разлследването е практически спряно без да са посочени извършители. Британските служби и журналистическо разлседване на белингкат установяват самоличността на агнтите отровили бившия руски Агент Сергей Скрипал в британския град Солсбъри с "Новичок" - клас нервни агенти, тайно разработени в бившия Съветски съюз през 70-те години на миналия век. Журналистите от Белингкат установяват, че агентите, отровили скрипал са били в София, при опита да бъде убит Гебрев през 2015 г. След разкритието, българската прокуратура възобновява разлседването и признава, че същите служители на ГРУ са били в София по време на натравянето на Гебрев и опита му за убийство.

Саботажите срещу българската оръжейна индустрия имат дълга история и остават неразкрити. През 2011 г. голямо количество боеприпаси са унищожени край село Ловиндол. Снарядите са предназначени за Грузия, страната, която Русия и напада и частично окупира през 2008 година.

След началото на войната в Донбас, през 2015 г. е взривен склад на ВМЗ, край село Иганово.

През 2020 е взривен склад на завод Арсенал, пожари и експлозии има и след пълномащабната война на Русия срещу Украйна, като през юли 2022 и юни 2023 са взривени складове край Карнобат. През 120 минути тогава собственикът на складовете заяви:

"Не е завярване, но този взрив е почти копие на предишния взрив преди една година. Също така не е за вярване, че от една година няма каквото и да е движение по предишния взрив, за да мога аз да обясня и да кажа каквото и да било и стигам до извода, че нашата страна е тотално разграден двор за всички.

Като традиционен производител на боеприпаси, България се превърна в основен доставчик на въоръжение след началото на началото на войната в Украйна. Производители от нашата страна доставят въоръжение на жертвите на руска агресия и след нахлуването на Русия в Грузия през 2008 година и след частичното нахлуване на Русия в Украйна през 2014, но военната индустрия придобива нов мащаб през 2022 година. А значимостта на страната за сигурността на Европа ще нараства тепърва като мащаб на производстата.

"Определено има нужда да се намерят подходящи проекти в рамките на нашите страни, които са със сходно мислене и страни, които са сходни по отношение на население и икономика", споделя Михал Рандла.

България има възможност да се възползва икономически от милиардните инвестиции в отбрана. Но нашата страна става и все по-голяма цел.

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK