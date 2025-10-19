Думите на Тръмп, отправени както към украинския президент Володимир Зеленски, така и към руския президент Владимир Путин – „спрете незабавно военните действия там, където сте“, представляват първа крачка към започване на преговори, а не покана за замразяване на конфликта.

Това каза в интервю за предаването „120 минути“ авторът на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов във връзка с новите инициативи на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Преди срещата на Тръмп със Зеленски се е провел дълъг телефонен разговор между него и Путин. Искането за този разговор е дошло от Москва“, уточни Спасов.

По думите му една от основните теми е била похвалата на Путин за успеха на Тръмп в преговорите за мир в Близкия изток.

Според публикации в Washington Post руският президент е готов на териториални отстъпки, включително изтегляне от Запорожие и Херсон, срещу контрол върху цялата област Донецк. Това според Спасов е отстъпка спрямо позицията на Кремъл от август.

Спасов цитира данни на руска социологическа агенция, според които 63% от руснаците вече искат войната да приключи.

„Войната става все по-трудна за Путин, особено след като ЕС осигури финансиране за украинската отбрана, а украинските инженери разработиха уникални дронови технологии“, коментира той.

Очакваната среща между Тръмп и Путин в Унгария поражда и дипломатически казус за България – дали ще бъде разрешен полет на руския президент над българското въздушно пространство, отбеляза Спасов.

„Възможни са три варианта – през Румъния, България или Турция и Средиземно море. Но решението едва ли ще бъде лесно“, посочи авторът на „Власт и отговорност“.

Той припомни, че България вече е отказвала подобни прелитания – по време на кризата в Косово, когато кабинетите на Петър Стоянов и Иван Костов са забранили руски самолети да преминават.

„Тогава България избра европейския си път. Днес обаче вече сме членове на ЕС и решението вероятно ще бъде съгласувано с Брюксел“, допълни той.

Гледайте целия разговор във видеото!

