„Хамас“ беше принуден и притиснат. Последният лидер, с когото Тръмп е говорил, е Ердоган. Директно му е казал, че е направил много неща за него и е време и той да направи. Ердоган е наложил преса и "Мюсюлманските братя" са подкрепили призивите на Тръмп. Самият „Хамас“ е разделен на два клона – единия близо до Техеран. По-голямата част са по-близки до Турция и Катар и са се съобразили с Ердоган“.

Това каза в предаването „120 минути“ проф. Владимир Чуков.

„Освобождаването на заложниците, спиране на огъня са цели, които ще станат факт в близките седмици. Никой няма да бъде пресиран и задължаван да приеме бивши бойци на „Хамас“. В момента, в който бъде отворен граничният пункт Рафах, ще се появят много желаещи да напуснат Газа“, каза още проф. Чуков.

„Държавните глави ще бъдат регионалните фактори, които ще гарантират сигурността – Саудитска Арабия, Катар, Египет. Другите обаче са експерти, специалисти по сигурност и финанси. Защо България не предложи някой? Обвиняват ни, че подкрепяме Израел, което не е вярно. Ние сме налели милиони в палестинската кауза“, посочи Чуков.

По думите му човек, предложен от правителството, авторитетен, може да влезе в комитета, който взима решения в Близкия изток и това ще бъде един добър дипломатически ход.

„Преговорите се водят в Египет, пристигнали са делегациите, преговорите се водят през медиатор. САЩ са основният посредник, другите им помагат. Тръмп оглави този комитет за мир“, посочи още той.

Целия разговор вижте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK