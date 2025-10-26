Ако не успеем да договорим дерогация и „Лукойл Нефтохим Бургас“ бъде затворен, това ще има сериозно отражение върху бюджета. Това заяви в „120 минути“ политологът Димитър Ганев и допълни, че това може да се случи в изключително неприятен за държавата момент, в който се очаква висок дефицит за следващата година.

„Това може да се отрази и върху икономическия ръст. Може да доведе и до краткосрочно повишаване на цените на горивата в страната. Ето три риска, който могат да доведат и до политически проблеми. Когато има скок в горивата, това винаги се отразява и на цените на стоките и услугите“, каза още той.

Политологът проф. Васил Гарнизов допълни, че санкциите на САЩ целят „да направят Путин по-сговорчив и да угоди на Доналд Тръмп да бъде миротворец на годината“. Според него обаче последиците могат да бъдат доста сериозни. Той даде пример с падането на цените на акциите на санкционираните компании и скока в цената на петрола.

„Миналата седмица започна с един Борисов, който се ядосваше, че министерствата са дадени на кръгове и кръгчета и завърши с обща снимка и примирие със същите кръгове кръгчета. Мисля, че и двамата (б.р. Пеевски и Борисов) бяха изненадани от това, което се случи, защото част от разговорите бяха за „Лукойл“, без да се знае, че ще попадне под американското ембарго“, посочи Гарнизов.

Снимка: Facebook/ДПС Пресцентър

Ганев заяви, че резултатът от изборите в Пазарджик са били само поводът, но не и причината за напрежението между ГЕРБ и ДПС-Ново начало: „Борисов добре си дава сметката, че не комфортна ситуацията за партията в тази управленска конструкция, в която ГЕРБ носи най-голямата отговорност, а в същия момент подкрепата пада, което може да го изправи пред много големи предизвикателства в краткосрочно бъдеще. Това беше опит на Борисов да инициира разговор за промяна вътре в конструкцията“.

По думите му резултатът е минимален – постът на председателя на парламента да е на ротационен принцип. Според него няма как да се направят големи промени в тази конфигурация.

„Никой не е готов за предсрочни избори, за тази неготовност голяма роля играе фигурата на президента и фантомната му президентска партия, която загрява край резервната скамейка. Нито един от сегашните участници не е готов да отвори вратата за нова инициатива на Радев. Всички имат склонност Радев да си доизкара мандата докрай, да се пенсионира като президент, да му стихне енергията и после, ако иска – да заповяда на полето на политиката“, коментира Гарнизов.

Политолозите са категорични, че когато вътрешнополитическата ситуация у нас не е стабилна, страната ни не може да бъде надежден партньор на международната сцена. Целия разговор вижте във видеото!