Най-дългата заложническа драма в историята ни: За първи път разсекретени архиви излизат на бял свят

Архиви и разсекретени писма разкриват дипломатическата операция, която доведе до освобождаването на българските медици в Либия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:44 ч. 02.11.2025 г.

Разрешаването на СПИН процеса срещу българските медици в Либия беше една от големите национални каузи, с която влязохме в новото хилядолетие. Те бяха освободени след 8 години, като това беше един от случаите, в които българските политици, общественици, дипломати и медии направиха така, че целият свят да разбере за несправедливите обвинения и да припознае каузата за тяхното освобождаване.

За първи път разсекретени архиви излизат на бял свят. Това се случва в книгата „Либийският случай“ със специалния принос на журналиста Георги Милков и директора на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи - Таня Михайлова.

Това са цели 48 документа, които за първи път виждат бял свят.

„48 сме избрали с г-н Милков от общо 130/140, които бяхме избрали на последната фаза. Бяха прочетени хиляди документи от Министерството на външните работи, а самият процес по разсекретяване отне повече от година и половина. Това се случва за първи път в рамките на системата на МВнР от последните години“, каза Михайлова.

И припомни, че министърът на външните работи през 2002 г. - Соломон Паси, е човекът, засекретил документите с най-тежкия гриф „строго секретно“ с давност 20 години.

Снимка: bTV

„Когато ние започнахме да работим по процедурата в министерството през 2022 г. архивите, до които ние имахме възможност да достигнем, бяха до 2002 г. Тоест, има още едни 5 години, в които предстои, когато бихме се заинтересували какво става по-нататък в документите. А защо беше важно да намерим тези документи – за да се уверим и да докажем, че усилията, които сме положили, не са били просто напразно“, каза още тя.

Режимът на Кадафи е заразил със СПИН децата в Бенгази

Георги Милков разкри:

„В книгата има един много забавен документ, който сме пуснали - документ 24. Това е единственото може би в историята писмо на израелското разузнаване „Мосад“, което е изпратено до тогавашния външен министър, че няма нищо общо със случая. Не знам Мосад да е пращал документи, че не е свързан с нещо такова“.

В онези години либийската пропаганда твърдеше, че зад заразяването стои израелското разузнаване, поради което „Мосад“ официално е отрекла всякаква намеса – документ, който днес е част от разсекретените архиви.

Към документите в книгата се помещават и набор от интервюта.

10 години от освобождаването на българските медици в Либия

„Благодарение на екип от хора ние стигнахме до тези, с които бяха водени разговорите или интервютата. Всички те бяха проведени през платформата Zoom. Георги Милков успя да разприказва тези хора – това са дипломати, политици, които имаха отношение към случая, разбира се, започвайки с царя и минавайки през тримата външни министри, в чиито мандати попадна този случай“, каза Таня Михайлова.

И обясни, че двамата са избрали в книгата да се занимават само с дипломатическите аспекти на този казус.

Какво още разказаха те за книгата и премеждията, за да стигнат до завършването ѝ, вижте във видеото към материала:

