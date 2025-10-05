Полицията продължава издирването на тримата от бандата на „Наглите“, които изчезнаха през август.

Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето бяха осъдени за серия отвличания на жертви срещу откупи и излежаха 15 години от присъдите си.

В пълна мистерия остава и информацията къде са парите, платени от отвлечените за свободата им.

Жертвите не са получили и лев обратно от откупите, които са платили, нито пък от обезщетенията, които бандата на „Наглите“ дължат на отвлечените.

Как се стигна до изчезването на тримата от бандата?

12 август 2025 г. В полицията постъпва сигнал за безследното изчезване на трима от бандата на Наглите. Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето трябваше да излежат 18-годипшни присъди в затвора. Осъдени бяха за 10 отвличания, извършени за 2 години. Откупите, получени от семействата на жертвите са общо над 3 млн. лв.

Тримата похитители излязоха предсрочно от затвора – спокойно и без много шум, заради добро поведение и труд.

Присъдите бяха прочетени през 2012 г. Йожи бе освободен още през 2020 г. Релето излезе в края на 2021 г., а Културиста – през 2023 г.

Как майката на едно от отвлечените момчета го паси?

Една от жертвите на бандата се съгласи да говори. Катрин Маркова е майката на похитения Джорджио – единственото дете сред заложниците им.

През октомври 2007 г. маскирани мъже с полицейски униформи изтръгват 14-годишния Джорджио от чичо му, докато го прибира от училище. Детето е в плен за 11 дни.

Днес Джорджио вече е на 32 г. Избягва публичност и не говори с медии.

„Сега е добре. Преживява… много работи преживява. Добре, че е със здрава психика. Той дори им е простил. Той просто е добър човек. Но той не може да си представи пък на мен какво ми е било“, казва Катрин Маркова.

Животът ѝ е като криминален филм. През 2006 г. съпругът ѝ Иво Марков, бащата на Джорджио, е убит пред дома им. МВР разследва версията разчистване на сметки, заради криминален бизнес. Имуществото на овдовялата съпруга е поставено под запор. Смята, че медийни публикации, привличат вниманието на бандата за отвличания.

В тези публикации се говори за 16 милиона в трезор, диамантен бизнес, хотели с басейни и казиното в Аржентина.

„Тук ли ще съм, ако имам казино в Аржентина? И нормално е да решат, че имам много пари, че съм една от най-лесните плячки“, коментира майката на Джорджио.

При нападението над момчета маскираните дават на чичо му мобилен телефон, за да общуват с майката. И ѝ пишат SMS: „Не се обаждай в полицията и всичко ще е наред. Това е само бизнес. Утре ще се свържем с теб“. „Събирай 2 милиона евро, ако искаш да видиш сина си жив“, гласи следващият SMS.

„Бяха ми наложили запор на имуществото. Аз нямам един лев. Започнах да търся хора и да търся пари, при което не трябва да казвам за какво са ми парите. Представете си, звъниш и казваш: „Дай ми 100–200 хиляди евро, колкото можеш“. Те ми звъняха всеки ден и ме питаха. „Какво, колко събираш? Какво събра?“ „И аз казвам, не ме питайте постоянно, защото така не мога да се концентрирам и не мога да ви свърша работа“, разказва Маркова.

Майката подава сигнал в полицията и разрешава да ѝ следят телефона. След всеки SMS или разговор обаче „Наглите“ сменят телефоните.

„200 хиляди евро събрах. Даде ми ги един човек. Само един. Никой друг не ми даде пари. Един човек, на когото наистина съм благодарна. Аз съм се оправяла след това с него“, разказва Катрин.

Първоначално похитителите не са съгласни със сумата, заплашват, че ще отрежат пръст на момчето.

В това време Джорджио лежи прикован с белезници в тъмна стая в района на Камбаните до София. Момчето описва престоя си в показанията към последвалото дело: „Те влизаха по два пъти на ден, питаха ме дали имам нужда от нещо. Носеха вода. От време на време сменяха някакъв химически разтвор в кофата, в която ходех до тоалетна. Продължаваше да ме е страх. Чудех се дали няма да ме убият. Аз мълчах през цялото време, нищо не смеех да им кажа. Някъде на третия ден мъжете ми дадоха и учебниците, за да си уча на леглото. Защото те ме отвлякоха с раницата ми за училище. Може да се каже, че за тези 11 дни, които прекарах в плен, от тези учебници, които бяха в мен, си научих“.

След 11 дни плен бандитите връщат Джорджио срещу 200 000 евро откуп.

„Караха ме да оставя сака с парите на една кола. Те не бяха белязани парите, защото аз и не исках да рискувам с белязани пари. И те пуснаха детето. На следващия ден вечерта... много време мина. Тогава бяха най-тежките часове.

Дал си парите, детето го няма. То е като в мъгла. Има един момент, в който мозъкът отказва да мисли и става като мъгла. Мисля, че беше 24 часа. И го изхвърлиха на бул. „България“. Той не можеше да ходи, защото цялото време е лежал, вързан с белезници за едно легло“, спомня си майката на Джорджио.

Казва, че никога не е изпитвала такова щастие, както в момента, в който вижда живо и здраво детето си.

„Накрая им бях наистина благодарна. Исках да им благодаря, че са го пуснали, че не са го наранили, което е супер странно. След време вече не съм им толкова благодарна, защото знам какво са ми причинили. Но оттогава до този момент нямах нито злоба, нито гняв към тях. Просто бях единствено благодарна, че детето е живо и здраво. Много странни усещания“, коментира жената.

В напрегнатите дни без детето Катрин успява да направи свое разследване кои са похитителите му, изтъква журналистът Слави Ангелов, автор на двете книги „Наглите“, в които проследява всички факти около престъпната дейност на бандата. След случая Джорджио по думите му са могли да бъдат осуетени много от последвалите 9 отвличания.

Катрин Маркова разкри кои са „Наглите“

„Катрин Маркова всъщност тя беше разкрила цялата банда. И така, бих казал, най-важните членове в тази банда. И цялата тази информация тя беше подала в контратерора на ГДБОП. Но за съжаление те не успяха да направят нищо. И може да се каже, че благодарение на нейните усилия цялата тази история можеше да бъде спряна още в зародиш. Но те се оказаха абсолютно неподготвени за цялата тази информация“, твърди Слави Ангелов.

И днес Катрин благодари на полицаите Валентин Цоневски и Пламен Цуров, които работили плътно с нея по време на отвличането. МВР като институция обаче не предотвратява плащането на откупа, нито задържа похитителите.

„Помогнаха ми хора, които са с криминално минало за цялата тая информация. Аз не мога да стоя така и да разчитам. Това не е Мексико. Тук всичко се знае“, казва Катрин Маркова.

В последствие тя дори разбира, че Културиста и Йожи са нейни познайници. Един след друг те са били интимни приятели на нейна близка.

„Тя беше много притеснена тогава. Возила ме е с колата, защото аз нали не мога да карам. Помагаше ми момичето. Знам от нея за какво са лежали. Грабеж, убийство и някакви такива работи. Възмездие няма за такива хора. Затворът според мен не ги поправя, а ги прави по-закоравели. Много рядко някой да реши да се поправи, но за това трябва човек да има съвест“, допълва майката на отвлеченото момче.

Едва в края на 2009 г. „Наглите“ са арестувани след свидетелски показания на техен бивш партньор. Колкото до предсрочното излизане на тримата изчезнали от затвора.

„Абсолютно неадекватни бяха техните наказания. Един от големите проблеми в България, тази безнаказаност, която кара престъпността да избуява и да няма никакъв респект към държавата и към всичко тук, е, че правораздаването е неадекватно. Релето, веднага след като излезе, започна да краде. Защото по принцип автокражбите са доста добър бизнес. Йожи беше станал професионален покерджия. А Прокопий се возеше с едно колело, с което според мен той така искаше някак си да демонстрира, че не са му останали от тези мръсни пари, от този бизнес с отвличанията“, коментира Слави Ангелов.

Отвлече ли някой „Наглите“ и защо?

Лицата и имената на похитителите са се запечатали в съзнанието на Катрин. Дори е виждала Културиста наскоро, откакто е на свобода.

„В началото на лятото засичах Поли. С колело, караше, спря, слезе от колелото и тръгваше да влиза в един магазин. Когато ме видя, се качи на колелото и избяга. Тръгна си. Неудобно най-вероятно му е станало. Не знам дали изпитваше неудобство. Когато са излезли, според мен са се забъркали в нещо ново. Сега ако са тръгнали да се крият за нещо, те ще кажат на роднините си „отиваме в чужбина, няма да ни има известно време. Според мен е станало най-лошото“, смята Катрин.

И досега никой от жертвите на издирваните похитители не е получил и лев обратно от платените откупи. Нито от обезщетенията по заведените от тях дела. Катрин се съмнява някои от жертвите на отвличания да стои зад изчезването на тримата от „Наглите“ през август.

Слави Ангелов допуска тази версия, без да назовава имена.

„Аз виждам една тяхна жертва, която има потенциала да организира цялото това нещо към днешна дата и един човек, който помагаше на близките навремето да събират тези откупи. И как да кажа, той пострада финансово в цялата тази история. Има обаче огромна вероятност това изчезване да е свързано с един кокаинов канал от Южна Америка, който минава през Испания и се движи към Турция. И е доста активен и по този канал беше задържано много голямо количество на „Капитан Андреево“ в началото на годината. Бяха задържани за известно време братята Лебешковски, които бяха свързвани с „Наглите“, но доказателствата за тях не достигнаха да получат присъди и те в крайна сметка получиха някакви присъди за незаконно оръжие“, обяви Ангелов.

МВР продължава да издирва Прокопи Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Данчо Релето.

