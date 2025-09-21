Кризата с безводието: "Последното нещо, което бих препоръчал на хората, е да се молят" (ВИДЕО)

dalivali.bg
Десетки жители на Огняново излязоха на протест в подкрепа на бития кмет (ВИДЕО)
Езикът на политиците, посланията и кой управлява държавата с главно "Д"?

Няма бързо решение за справяне с липсата на вода, твърди Юлиян Попов

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:35 ч. 21.09.2025 г.

"Не са много институциите които отговарят за водите, ако са добре координирани. Проблемът по-скоро е с координацията, може би е необходима осма институция, която да ги координира или да се централизират много от функциите в една институция - тогава нещата ще стана по-ясни", коментира Юлиян Попов - два пъти министър на Околната среда и водите, политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация в предаването "120 минути" по bTV. 

"Лошо управление - това е най-простата дефиниция. Липса на поддръжка на всяка една система, инфраструктура. Трябва да се поддържа компетентно. Това очевидно не става. Преди 30 години 50% от българското население бе на режим на водата, сега са 5%. Това не е оправдание за това Плевен, Ловеч да са в това състояние. Трябва да се смени управлението в съответните дружества", твърди Попов на въпроса каква е причината за безводието. 

Бой, заплахи и проверки в Огняново заради вода? (ВИДЕО)

Какво е решението: "Има рецепта за водата - едната, както виждаме и в София - концесия с много строги изисквания и съответно тези изисквания, ако не се покриват от концесионер, договорът ще се развали. В случая, в София, имаме високо качество на водата, най-ниска цена на водата, най-ниски загуби. Другата рецепта: фокусирано, сериозно и професионално управление от страна на общинско дружество или на съществуващо ВиК. Възможен е и вариантът със сериозен страничен консултант, който да определи какво трябва да се направи и след това публично да се заяви и тези действия да се извършат. 

Случая с Плевен - много е важно т.нар "зониране" - да се види много ясно къде има течове, които по-бързо да се оправят. Новите технологии, те могат много да помогнат. Доброто управление липсва, според Попов. 

Последното нещо, което бих препоръчал на хората, е да се молят. Някой предложи този подход, той е крайно неразумен. По-скоро трябва да окажат натиск върху различните управляващи органи, както на централно, така и на местно равнище, да си свършат работата. Ако във ВиК Плевен и в общината няма експертиза, тогава да се обърнат към външна помощ, която да помогне. Европейските фондове не са решение. 

